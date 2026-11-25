باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورها اظهار کرد: در آزادراه قزوین–کرج در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه کرج–تهران در محدوده پل فردیس تا پل کلاک و محدوده وردآورد، آزادراه ساوه–تهران در محدوده نسیم‌شهر و محور شهریار–تهران از میدان معادن تا شهر قدس، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در ادامه از انسداد ۳ محور غیرشریانی خبر داد و افزود: محورهای هشتگرد–طالقان، پاوه–مریوان در محدوده گردنه تته و وازک–بلده مسدود هستند.

سرهنگ قلی‌نیا از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از عجله و شتاب و توجه به فاصله طولی مناسب، ایمنی خود و دیگر کاربران جاده را حفظ کنند.