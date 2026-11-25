باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - با وجود پیش‌بینی کاهش مصرف برق در فصل سرد سال، نگرانی‌ها درباره تأمین پایدار برق زمستانی همچنان پابرجاست؛ نگرانی‌ که برخلاف تابستان، بیش از آنکه به محدودیت ظرفیت تولید نیروگاه‌ها مربوط باشد، به تأمین سوخت مورد نیاز آنها گره خورده است. آسیب به زیرساخت‌های گازی کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم و تداوم ناترازی گاز، شرایط تأمین سوخت نیروگاه‌ها را دشوارتر کرده و ضرورت مدیریت مصرف انرژی را بیش از گذشته برجسته کرده است.

حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه تأمین سوخت نیروگاه‌ها گفته است: برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها هم گاز و هم سوخت مایع در اختیار آنها قرار می‌دهیم.

وی از افزایش سهم سوخت مایع در سبد سوخت نیروگاه‌ها خبر داد و افزود: امسال به دلیل شرایطی که در جنگ تحمیلی سوم به وجود آمد، تأمین سوخت مایع نیروگاه‌ها را در دستور کار قرار دادیم و میزان این سوخت نسبت به گاز بیشتر خواهد بود.

در همین زمینه، مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با تفکیک شرایط تأمین برق در تابستان و زمستان اظهار کرد: در تابستان با مشکل تولید برق مواجه هستیم، چراکه میزان تولید متناسب با میزان مصرف نیست؛ اما در فصل پاییز و زمستان مشکل اصلی تولید برق نیست، بلکه کمبود سوخت نیروگاه‌هاست.

وی با اشاره به وابستگی بالای تولید برق کشور به نیروگاه‌های حرارتی گفت: حدود ۹۲ درصد برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و این نیروگاه‌ها به سوخت نیاز دارند. همچنین حدود ۸۰ درصد سوخت مورد نیاز این نیروگاه‌ها گاز است؛ بنابراین حتی در شرایط عادی نیز در زمستان با مشکل تأمین گاز مواجه بودیم و برخی نیروگاه‌ها ناچار به استفاده از سوخت‌هایی مانند مازوت می‌شدند.

مسائلی ادامه داد: امسال علاوه بر کسری گاز طبیعی که از گذشته وجود داشته، حملات صورت‌گرفته در جریان جنگ ۴۰ روزه به پارس جنوبی و برخی زیرساخت‌های گازی کشور، میزان کمبود گاز را افزایش داده و مشکل تأمین سوخت نیروگاه‌ها را مضاعف کرده است.

از سوی دیگر، اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، نیز با اشاره به دشوارتر شدن شرایط تأمین سوخت امسال نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: در سال گذشته نیز محدودیت‌هایی در تأمین سوخت گاز داشتیم و خسارات واردشده به زیرساخت تولید گاز در ۲۷ اسفندماه سال گذشته، این وضعیت را تشدید کرد.

وی افزود: در مجموع ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز را از دست داده بودیم که با تلاش همکاران در شرکت گاز و وزارت نفت، بیش از نیمی از این خسارت جبران شده است؛ با این حال، حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ناترازی و کسری گاز نسبت به سال گذشته همچنان باقی مانده است.

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه تلاش مجموعه‌های مسئول بر بهبود شرایط تأمین گاز در روز‌های آینده متمرکز است، بر اهمیت همکاری مردم در مدیریت مصرف تأکید کرد.

اله‌داد همچنین با اشاره به تفاوت میزان تقاضای برق در تابستان و زمستان گفت: در تابستان تقاضای برق در نیروگاه‌ها تا ۷۵ هزار مگاوات ثبت شده، در حالی که اوج بار زمستان به حدود ۴۵ هزار مگاوات می‌رسد؛ یعنی تقاضای برق در این فصل حدود ۳۰ هزار مگاوات کمتر می‌شود.

وی تصریح کرد: از نظر ظرفیت تولید محدودیتی نداریم و نیروگاه‌ها در روز‌های تابستان توانسته‌اند بیش از ۶۵ هزار مگاوات برق را به‌صورت عملی تأمین کنند؛ بنابراین در زمستان، با توجه به کاهش تقاضا و شرایط تولید، به شرط تأمین سوخت نباید با مشکل مواجه شویم.

مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف در شرایط فعلی، گفت: با همکاری هموطنان در بخش‌های مختلف و با توجه به شرایط حاکم بر منطقه و کشور، می‌توانیم تا پایان سال شرایطی فراهم کنیم که آسیب به مردم، کسب‌وکارها، صنعت، اقتصاد و رفاه عمومی به حداقل برسد.

کارشناسان معتقدند با توجه به تداوم ناترازی گاز و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های تأمین سوخت، مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد امسال اهمیت دوچندانی دارد؛ چراکه هر میزان کاهش مصرف غیرضروری گاز در بخش خانگی می‌تواند به افزایش سهم گاز در اختیار نیروگاه‌ها و کاهش فشار بر تأمین سوخت مایع کمک کند. از این رو، رعایت الگوی مصرف، تنظیم دمای وسایل گرمایشی، عایق‌بندی مناسب ساختمان‌ها و پرهیز از مصرف بی‌رویه انرژی، در کنار تلاش دستگاه‌های مسئول برای جبران خسارات و تأمین سوخت، نقش مهمی در عبور پایدار از زمستان و جلوگیری از بروز محدودیت در تأمین برق خواهد داشت.