باشگاه خبرنگاران جوان - عطا اللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید گندم گفت: هزینه تولید، قیمت محصولات وارداتی و نرخ تورم بخش کشاورزی، سه شاخص اصلی تعیین قیمت گندم هستند که باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه هزینه تولید گندم به‌صورت مستمر از سوی بنیاد ملی گندمکاران و نهادهای تخصصی بررسی و به‌روزرسانی می‌شود، افزود: افزایش قیمت کود اوره از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در کنار افزایش هزینه‌های مکانیزاسیون، فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران با اشاره به نرخ تورم اعلام‌شده در بخش تولید کشاورزی بیان کرد: بر اساس محاسبات انجام‌شده، قیمت گندم با احتساب شاخص‌های قانونی باید به حدود ۱۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم برسد.

هاشمی با بیان اینکه بررسی‌های بنیاد ملی گندمکاران، مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و بخش‌های تخصصی این وزارتخانه، قیمت حداقل ۸۵ هزار تومان را برای هر کیلوگرم گندم نشان می‌دهد، از روند تصمیم‌گیری در شورای قیمت‌گذاری انتقاد کرد.

وی ادامه داد: در برخی جلسات شورا، با وجود ضرورت حضور شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، این مسئولان حضور نداشتند و جلسات به دلیل غیبت آنان لغو شد؛ در حالی که به گفته وی، بر اساس قانون، رأی شخص این مسئولان در تصمیم‌گیری‌ها اهمیت دارد.

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران با تأکید بر اینکه گندم ستون اصلی امنیت غذایی کشور است، تصریح کرد: حمایت از گندمکاران و اجرای دقیق قانون در تعیین قیمت خرید تضمینی، ضرورتی برای حفظ تولید داخلی و تأمین نان مردم است.