باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند مقام‌هایی در دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال بررسی امکان ترور مقامات ارشد ایرانی هستند؛ موضوعی که درباره پیامد‌های آن اختلاف‌نظر‌هایی در میان مقام‌های آمریکایی وجود دارد.

شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» شامگاه سه‌شنبه به نقل از مقام‌هایی که نامشان فاش نشده است، گزارش داد موافقان این پیشنهاد معتقدند عملیات تروریستی می‌تواند به ترامپ امکان دهد جنگ را پایان دهد و پیامی به رهبران ایران درباره توانایی واشنگتن برای هدف قرار دادن آنها ارسال کند.

در مقابل، مخالفان این پیشنهاد هشدار داده‌اند که چنین اقدامی ممکن است موضع رهبران باقی‌مانده ایران را تقویت کند و اعتبار مذاکرات آینده برای پایان دادن به جنگ را تضعیف سازد.

منابع یادشده ادعا کرده‌اند که ترامپ هنوز تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکرده و در حال بررسی گزینه‌های مختلف، از جمله آغاز عملیات نظامی گسترده جدید علیه ایران است.

این منابع همچنین مدعی شدند که گزینه ترور مقامات ایران از مدت‌ها پیش مطرح بوده، اما طی هفته‌های اخیر بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.

یک مقام دولت آمریکا مدعی شد واشنگتن در موقعیت قدرتمندی قرار دارد و با اشاره به محاصره دریایی اعمال‌شده علیه ایران، اعلام کرد ترامپ گزینه‌های متعددی برای جلوگیری از هدف ادعایی دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای در اختیار دارد.

در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل حملات گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کردند که به شهادت مقامات ارشد سیاسی و نظامی، از جمله حضرت آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای و بسیاری از کودکان و غیرنظامیان ایران انجامید.

منبع: آناتولی