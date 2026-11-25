باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان صبح چهارشنبه در دومین روز از سفر خود به خراسان رضوی، با حضور در آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی ضمن بازدید از مقبره این شاعر نامدار ایرانی به مقام وی ادای احترام کرد.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز رئیس‌جمهور را در این بازدید همراهی کردند.

دکتر مسعود پزشکیان رییس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در قالب بیست و چهارمین سفر دولت وفاق ملی وارد مشهد، مرکز استان خراسان رضوی شد و مورد استقبال غلامرضا مظفری استاندار این خطه قرار گرفت.

زیارت بارگاه منور امام رضا (ع) و مزار رهبر شهید انقلاب، دیدار با تولیت آستان قدس رضوی و امام جمعه مشهد و نشست با نخبگان و فعالان سیاسی و شکت در جلسه توسعه عدالت آموزشی از جمله برنامه های روز نخست این سفر بود.

شرکت در نشست با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، دیدار با فرهیختگان و کنشگران اجتماعی و فرهنگی، نشست با دانشگاهیان و اساتید، مبلغان و نخبگان حوزه علمیه خراسان رضوی ، شرکت در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان، حضور در جلسه بررسی پیشرفت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در استان و دیدار با جمعی از ادیبان و شاعران و نویسندگان خراسان رضوی از دیگر برنامه های سفر رییس جمهوری به مشهد است.

افتتاح فاز یک خط سه قطار شهری مشهد نیز از دیگر برنامه های رییس جمهوری در سفر به این کلانشهر عنوان شده است.