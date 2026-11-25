باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سلمان آدینه‌وند با حکم سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی استان فارس منصوب شد.

این انتصاب در سوم آذرماه ۱۴۰۵ انجام شده و سردار سلمان آدینه‌وند جایگزین سردار عزیزاله ملکی در فرماندهی انتظامی استان فارس شده است و امروز چهارشنبه چهارم آذرماه رسما با حضور سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور معارفه شد.

سردار آدینه‌وند از فرماندهان ارشد فراجا به شمار می‌رود که سابقه فعالیت در حوزه‌های عملیاتی، اطلاعاتی و انتظامی را در کارنامه خود دارد.

از جمله سوابق اجرایی و فرماندهی وی می‌توان به فرماندهی عملیات ویژه کرج، ریاست پلیس امنیت شهرستان‌های ورامین، پاکدشت و رباط‌کریم، فرماندهی انتظامی شهرستان‌های پیشوا و پاکدشت، معاونت هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران، ریاست مرکز تحقیقات و مطالعات راهبردی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، فرماندهی یگان امداد تهران بزرگ و فرماندهی حفاظت از شخصیت‌ها و دژبان کل فراجا اشاره کرد.

فرمانده جدید انتظامی استان فارس متولد ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ در تهران است و دارای مدرک کارشناسی اطلاعات انتظامی و تحصیلات تکمیلی در حوزه حقوق و مدیریت اطلاعات و امنیت است.

وی همچنین در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به درجه سرتیپی دومی ارتقا یافته است.