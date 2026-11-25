باشگاه خبرنگاران جوان - ‌جمعه سیاه (بلک‌فرایدی) قرار بود فرصتی برای خرید ارزان‌تر باشد و به‌اصطلاح فروشنده آتش به مالش بزند و با قیمت‌های پایین حسابی فروش کند؛ اما در جمعه سیاه ایرانی لزوما تخفیف‌های دهان پرکن واقعیت ندارد و چه‌بسا آتش به مال خریدار می‌افتد.در بخشی از بازار فروش اینترنتی، افزایش قیمت کالا پیش از جشنواره و سپس اعلام تخفیف‌های چشمگیر، جمعه سیاه را به فرصتی برای گرانفروشی در پوشش حراج تبدیل کرده است؛ روشی که در کنار کلاهبرداری‌های سایبری و خرید‌های هیجانی، حقوق مصرف‌کنندگان را بیش از گذشته در معرض تهدید قرار می‌دهد.

دام سیاه کلاهبرداران سایبری

آسیب‌های جمعه سیاه البته به تخفیف‌های غیرواقعی و قیمت‌سازی محدود نمی‌شود. افزایش خرید‌های اینترنتی در این دوره، فرصت مناسبی نیز برای فعالیت کلاهبرداران سایبری فراهم می‌کند. ارسال پیامک‌ها و لینک‌های جعلی با عنوان حراج ویژه، تخفیف استثنایی یا برنده‌شدن در جشنواره ازجمله روش‌هایی است که می‌تواند مصرف‌کنندگان را به صفحات پرداخت جعلی هدایت کند. در چنین شرایطی، افرادی که برای استفاده از یک فرصت محدود و خرید ارزان‌تر عجله دارند، ممکن است بدون بررسی اعتبار فروشگاه یا نشانی اینترنتی، اطلاعات بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار دهند. به همین دلیل، خرید از درگاه‌های پرداخت معتبر و مراجعه مستقیم به وب‌سایت فروشگاه‌ها به‌جای اعتماد به لینک‌های ناشناس اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر، هیجان خرید در این مناسبت گاهی باعث می‌شود مصرف‌کنندگان کالا‌هایی را بخرند که اساسا نیازی به آنها ندارند.

ورود اتاق اصناف به نظارت بر حراج‌ها

تکرار انتقاد‌ها از تخفیف‌های غیرواقعی باعث شده است نهاد‌های صنفی نسبت به وضعیت بازار در آستانه جمعه سیاه حساسیت نشان دهند. اتاق اصناف ایران امسال از اجرای طرح نظارتی ویژه جمعه سیاه خبر داده و مقابله با حراج‌های غیرواقعی و تخفیف‌های گمراه‌کننده را در دستورکار قرار داده است. براساس اطلاعیه این نهاد، نظارت بر نحوه عرضه کالا، رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و میزان تخفیف‌های اعلامی در واحد‌های صنفی دنبال می‌شود و درصورت مشاهده و احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

گرانفروشی با تخفیف ویژه

جمعه سیاه در سال‌های اخیر به یکی از مناسبت‌های مهم فروش در بازار ایران تبدیل شده است. فروشگاه‌های اینترنتی و برخی واحد‌های صنفی حضوری، با تبلیغات گسترده و وعده تخفیف‌های قابل‌توجه تلاش می‌کنند مشتریان بیشتری جذب کنند. بااین‌حال، آنچه در سال‌های اخیر به یکی از انتقاد‌های جدی منجر شده، فاصله میان تخفیف‌های اعلامی و کاهش واقعی قیمت کالاهاست؛ فاصله‌ای که گاهی نشان می‌دهد فروشنده پیش از آنکه قیمت را کاهش دهد، ابتدا آن را افزایش داده است.

تجربه خرید برخی مصرف‌کنندگان نیز نشان می‌دهد این شیوه صرفا یک احتمال یا نگرانی نظری نیست. مسئله، نحوه محاسبه تخفیف است. وقتی فروشنده قیمت اولیه را به‌صورت دلخواه تعیین می‌کند، درج تخفیف‌۵۰ درصدی به‌معنای کاهش قیمت نیست. مشتری نیز به‌جای آنکه قیمت نهایی را با نرخ متعارف بازار مقایسه کند، تحت‌تأثیر عدد بزرگ تخفیف قرار می‌گیرد و تصور می‌کند فرصت مناسبی برای خرید به‌دست آورده است.

نمونه‌ای از تخفیف غیر واقعی

برای نمونه، کوله‌پشتی‌ای که یک‌ماه قبل با قیمت ۴میلیون تومان از یک‌فروشگاه خریداری شده، اکنون در همان فروشگاه با قیمت اولیه ۱۰میلیون تومان و قیمت تخفیف‌خورده ۶میلیون تومان عرضه می‌شود. به‌این‌ترتیب، فروشگاه با نمایش تخفیف ۴۰درصدی، محصولی را می‌فروشد که قیمت نهایی آن همچنان ۵۰درصد بیشتر از بهایی است که ماه قبل برای همان کالا پرداخت شده است. این نمونه به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای قضاوت درباره تمام فروشگاه‌ها یا حتی روند قیمت‌گذاری یک بازار باشد؛ بااین‌حال، نشان می‌دهد چرا مقایسه قیمت نهایی با قیمت خط‌خورده روی صفحه فروشگاه کافی نیست و مصرف‌کننده باید سابقه قیمت کالا را نیز بررسی کند.

منبع: روزنامه همشهری