باشگاه خبرنگاران جوان - «سند خانه را بگذار مثلا ضلع جنوب‌شرقی خانه تا خانه دار بشوید!»، «کاسه آب و نمک و حرز را بگذار پشت درِ ورودی و فلان ذکر را بخوان تا انرژی "چی" به گردش بیفتد و برکت سرازیر شود!»؛ حتماً شما هم به چنین ویدیو‌های عجیبی برخورده‌اید. ترفند تازه‌ای که با یک فرمول فریبنده، فرقه تائویستی و بت‌پرستی و طبیعت‌گرای شرق دور را با احادیث، آیات و کلیدواژه‌های مذهبی ترکیب می‌کند. دکان پُررونقی که با برچسب‌های دهان‌پرکنی مثل «فنگ‌شویی اسلامیزه!» یا «چیدمان خانه بر اساس سبک زندگی اسلامی» سرپا شده، اما خروجی‌اش وبینار‌های تک‌شبی ۱۵ میلیارد تومانی و خالی کردن جیب مخاطبانی است که تشنه آرامش و پایبند به دین‌اند.

اما آیا چیزی به نام «فنگ‌شویی اسلامی» اصلاً امکان‌پذیر است یا با یک تناقض و التقاط آشکار روبه‌روییم؟ برای پاسخ به این مغالطه، پای صحبت‌های حسین کریمی، معمار، پژوهشگر و مدرس معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی نشسته‌ایم تا ریشه و مبانی این دو نگاه متضاد را زیر ذره‌بین ببرد.

توحید در برابر طبیعت‌پرستی؛ قطب‌نمای زندگی کجاست؟

حسین کریمی بحث را از نقطه ثقل و هسته مرکزی تفکر اسلامی شروع می‌کند و این‌طور پرده برمی‌دارد:

«آیا چیزی به نام فنگ‌شویی اسلامی داریم؟ یا مثلاً می‌توان قواعد و اصولی را که در فنگ‌شویی با عنوان انرژی مطرح می‌شوند، در خدمت آموزه‌های اسلامی به کار گرفت تا حال بهتری داشته باشیم؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید اسلام را بشناسیم تا بتوانیم این دو را در کنار هم قرار دهیم و ببینیم آیا چنین چیزی امکان‌پذیر است یا خیر. حقیقت این است که اسلام در کلمه لا اله الا الله و اصل توحید نهفته است؛ یعنی انسان هر کاری که انجام می‌دهد، حتی اگر بخواهد یک قلم را جابه‌جا کند، باید آن را برای رضایت خداوند انجام دهد».

او با کالبدشکافی ریشه‌های واژگانی این مکتب، ماجرا را این‌طور ادامه می‌دهد:«ترجمه لغوی فنگ‌شویی به معنای «آب و باد» است؛ اما مفهوم آن به انرژی فعالی اشاره دارد که ادعا می‌شود در همه‌چیز، از انسان و هوا گرفته تا محیط پیرامون و اشیا، وجود دارد. این همان چیزی است که از آن با عنوان «انرژی چی» یاد می‌کنند. به‌طور خلاصه، در این دیدگاه (بر اساس کتب رسمی فنگ‌شویی ایرانی و خارجی) انرژی‌ای شبیه به روح طبیعت یا انرژی کائنات وجود دارد که برای رسیدن به تعادل، باید جریان آن را با روش‌هایی مانند پاک‌سازی و چیدمان تنظیم کرد. بر همین اساس، توصیه می‌کنند وسایل خانه را در جهت‌های مشخصی مانند شمال‌شرق و جنوب‌غرب قرار دهید تا انرژی "چی" به تعادل برسد و حال بهتری داشته باشید؛ اما آنچه اصلا به آن اشاره نمی‌شود، این است که در آموزه‌های فنگشویی کهن و اصیل، این اقدامات در نهایت خدمت به «تائو» است».

فنگ‌شویی؛ چیدمانِ خانه یا خلوت با «تائو»

این پژوهشگر معماری با دست گذاشتن روی خاستگاه فلسفی و اعتقادی فنگ‌شویی، این‌طور تحلیل می‌کند: «گفتیم فنگ‌شویی تائوی کوچک در دل تائوی بزرگ است که بخشی از تعالیم مذهبی و فلسفی تائوئیسم است. اما منظور از تعالیم مذهبی چیست؟ آیا تائوئیسم یک دین محسوب می‌شود؟ خیر؛ این جریان در زمره ادیان اصلی و الهی مانند اسلام، مسیحیت و یهودیت قرار نمی‌گیرد، بلکه بخشی از فرقه طبیعت‌گرا و طبیعت‌پرست تائوئیسم است (دو نوع طبیعت‌گرایی کهن با عنوان طبیعت‌گرایی زردپوستی یعنی تائوئیسم و طبیعت‌گرایی سرخ‌پوستی یعنی شمنیسم داریم). در این نوع نگرش، طبیعت، کائنات و انرژی‌های موجود در آن در جایگاه معبود قرار می‌گیرند و انسان با پرستش طبیعت و نیرو‌های آن، تلاش می‌کند در مسیر عبودیت، خدمت و پیروی از تائو حرکت کند.

کریمی برای اثبات این مدعا، ورق را به سمت متون کهن این مکتب برمی‌گرداند و می‌گوید: «من کتاب اصلی این جریان، یعنی تائو ته چینگ، را برای شما آورده‌ام؛ کتابی منسوب به لائوتسه که بنیانگزار تائوئیسم به شمار می‌رود و با مطالعه متن اصلی آن، بهتر می‌توان به مفهوم تائو پی برد.قدمت این اثر را حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ سال پیش از میلاد مسیح تخمین می‌زنند. این کتاب شامل ۸۱ فصل از گزینه‌گوی و حکمت‌های فلسفی است که هرکدام راهی برای شناخت و پیروی از تائو معرفی می‌شوند. به این معنا که در این نگرش، تمام اعمال و رفتار انسان باید در مسیر پیروی از تائو باشد، نه پیروی از الله!»

شرک و التغاط در لائوتسه

این مدرس دانشگاه با خوانش بخش‌هایی از کتاب لائوتسه، پرده از تناقض عمیق این ترکیب برمی‌دارد: در کتاب لائوتسه آمده است: «تائو عین خلقِ بی‌پایان است، پر از امکانات بی‌شمار است، نهان است و همیشه حاضر است... نمی‌دانم چه کسی آن را به وجود آورده است.»

شاید تا اینجا تصور کنید که منظور او صحبت درباره خداوند است؛ اما در ادامه می‌گوید تائو از خدا هم «قدیمی‌تر» است! بله، به همین اندازه عجیب! چرا؟ چون با یک نگرش طبیعت‌گرا و غیروحدانی مواجه هستیم، نه با یکی از ادیان الهی و توحیدی.

لائوتسه در ادامه می‌گوید: «تائو جاوید است و هرگز به دنیا نیامده! بنابراین هرگز نمی‌میرد!... آرزویی برای خود ندارد، بنابراین در دسترس است.

بله در واقع، در این نگرش، تمام اعمال انسان، از جمله تنظیم انرژی‌های «چی» و انجام پاک‌سازی‌های فنگشویی تائوی کوچک است و در راستای تعادل انرژی و تبعیت از تائوی اعظم تعریف می‌شود.

نکته مهم اینجاست که پاک‌سازی در فنگ‌شویی صرفاً به معنای نظافت و تمیزکاری نیست، بلکه مناسکی با ریشه در باور‌های طبیعت‌گرایانه را شامل می‌شود. با این حال، در ایران گاهی این آموزه‌ها را با مفاهیم اسلامی تلفیق می‌کنند و حتی در کنار روایت «النظافة من الإیمان» قرار می‌دهند. در حالی که برخی متون فنگ‌شویی برای این پاک‌سازی‌ها آثاری مانند ارتباط با ارواح طبیعت را نام می‌برند که نشان دهنده تناقض سخن مذکور است. فلذا این پاک‌سازی بیشتر کارکرد دفع ملائکه رحمت الهی و جذب ارواح طبیعت (بخوانید: اجنیان) به فضای خانه را دارد!

رمزگشایی از یک فریب بزرگ؛ فنگ‌شویی اسلامی؛ جوک قرن

حسین کریمی پرونده این صحبت‌ها را با یک هشدار صریح و کلیدی می‌بندد: پس در اینجا با دو مفهوم متفاوت روبه‌رو هستیم: «الله» در اسلام و «تائو» در این مکتب. شما نمی‌توانید یک عمل را هم‌زمان با دو نیت متفاوت و در جهت رضایت دو مرجع انجام دهید؛ یا آن را برای رضایت الله انجام می‌دهید یا در مسیر رضایت تائو.

بنابراین، وقتی با عنوان «فنگ‌شویی اسلامی» مواجه می‌شوید، باید بدانید که با یک تناقض اساسی روبه‌رو هستید؛ پسوند اسلامی، نمی‌تواند تضاد‌های بنیادین آنها را برطرف کند. این دو نگرش از نظر توحیدی صد در صد با هم در تضادند.‌

نمی‌توان تمام اعمال فنگ‌شویی را صرفاً با تغییر نیت، اسلامی کرد؛ زیرا برخی از آنها اساساً با آموزه‌های اسلامی در تعارض‌اند. برخی دیگر را ممکن است بتوان با نیت اسلامی انجام داد، اما در این صورت دیگر فنگ‌شویی و تبعیت از نظام انرژی چی محسوب نمی‌شوند و نتایج فنگشویی را نیز به دنبال نخواهند داشت. بنابراین، ادعای «فنگ‌شویی اسلامی» فریب یا جوک قرن است؛ چراکه انجام این اعمال با اعتقاد به تائو و تبعیت از آن، از منظر توحید اسلامی می‌تواند مصداق شرک باشد.

منبع: فارس