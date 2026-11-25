باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پارلمان فرانسه روز سه‌شنبه شاهد جدال میان کارلوس مارتینز بیلونگو، نماینده حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه این کشور، درباره موضع پاریس در قبال نقض حقوق فلسطینیان از سوی رژیم تروریستی اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری بود.

بیلونگو در جریان جلسه استماع وزیر امور خارجه، خواستار توضیح موضع دولت فرانسه درباره ادامه اجرای توافق‌نامه مشارکت میان اتحادیه اروپا و رژیم تروریستی اسرائیل شد؛ آن هم در شرایطی که حملات ارتش تروریستی آن و شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری تشدید شده و بمباران علیه نوار غزه همچنان ادامه دارد.

این نماینده خطاب به وزیر گفت: «شما در سمت اشتباه تاریخ ایستاده‌اید» و از آنچه فقدان موضع قاطع فرانسه برای بازدارندگی از نقض حقوق فلسطینیان و اعمال تحریم علیه تل‌آویو خواند، انتقاد کرد.

بیلونگو بر افزایش حملات شهرک‌نشینان در کرانه باختری اشغالی تمرکز و به آتش زدن خانه‌ها و زمین‌های زیتون و همچنین آواره کردن اجباری فلسطینیان به دست ارتش اشغالگر اشاره کرد.

این نماینده درباره نوار غزه نیز گفت: بمباران‌ها، آتش‌سوزی‌ها و تخریب زیرساخت‌ها، این منطقه را در جریان جنگ به «بیابانی سمی» تبدیل کرده است؛ جنگی که به شهادت بیش از ۷۴ هزار فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۷۶ هزار نفر دیگر منجر شده است؛ آماری که وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرده است.

وی در سخنان خود به گزارشی از سازمان «آکسفام» استناد کرد که دوشنبه گذشته منتشر شد و در آن نشانه‌هایی از آلودگی احتمالی در بیش از ۹۹ درصد مساحت نوار غزه ثبت شده بود. این نماینده همچنین خواستار آزادی حسام ابوصفیه، پزشک فلسطینی شد که رژیم تروریستی اسرائیل از دسامبر ۲۰۲۴ او را بازداشت کرده است.

بیلونگو همچنین به گزارشی از شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل درباره احتمال وقوع شکنجه علیه اسیران فلسطینی و نیز گزارش کمیته تحقیق سازمان ملل اشاره کرد که وقوع مواردی از خشونت جنسی، از جمله تجاوز، در زندان‌های این رژیم تروریستی را تایید کرده است.

پاسخ وزیر امور خارجه

ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، در پاسخ به انتقادات این نماینده، نمایندگان حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» را متهم کرد که از رنج فلسطینیان برای تحقق اهداف سیاسی خود بهره‌برداری می‌کنند.

بارو به تحریم‌هایی اشاره کرد که دولت فرانسه پیش‌تر علیه رژیم تروریستی اسرائیل اتخاذ کرده بود و گفت پاریس در سپتامبر گذشته ممنوعیت واردات محصولات ساخته شده در شهرک‌های صهیونیست را اعلام کرده است.

وزیر امور خارجه فرانسه در پاسخ خود، مقامات صهیونیستی را به ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه متهم کرد؛ این در حالی است که بارندگی‌های روز‌های گذشته اردوگاه‌های آوارگان را به زیر آب برده است.

بارو وضعیت نوار غزه را «فاجعه‌بار» توصیف کرد و ادامه بمباران‌های رژیم تروریستی اسرائیل را نقض توافق آتش‌بس امضاشده در شرم‌الشیخ در اکتبر ۲۰۲۵ دانست.

منبع: الجزیره