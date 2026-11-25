باشگاه خبرنگاران جوان - حدود ساعت دوازده نیمه‌شب بود که قطار به اندیمشک رسید. نسیم خنکی به صورتم می‌خورد. از قطار پیاده شدم و در خانه معلم که درست روبه‌روی ایستگاه راه‌آهن بود، اسکان پیدا کردم. خسته از راه بودم، اما می‌دانستم صبح قرار است به دیدار آدم‌هایی بروم که خاطراتشان از یکی از هولناک‌ترین روز‌های جنگ، هنوز تازه است؛ چهارم آذر ۱۳۶۵.

صبح روز بعد، ساعت هشت، با تعدادی از بزرگان شهر و خانواده‌های شهدای بمباران قرار دیدار داشتم. هرکس از آن روز چیزی برای گفتن داشت. یکی از خیابان‌هایی می‌گفت که جوی خون در آن راه افتاده بود، دیگری از پیکر‌هایی که بر اثر شدت انفجار به اطراف پرتاب شده بودند. از تکه‌های بدن شهدا که روی شاخه‌های درختان مانده بود و خون‌ی که از درخت‌ها می‌چکید.

هرچه بیشتر گوش می‌دادم، چهارم آذر برایم شکل هولناک‌تری پیدا می‌کرد. انگار هرکس بخشی از یک کابوس بزرگ را تعریف می‌کرد؛ کابوسی که برای مردم اندیمشک واقعیت داشت و سال‌هاست با آن زندگی می‌کنند.

چهارم آذر ۱۳۶۵، حدود ساعت یازده و چهل‌وپنج دقیقه صبح، جنگنده‌های عراقی حمله گسترده‌ای را به اندیمشک آغاز کردند. حمله‌ای که حدود یک ساعت و چهل‌وپنج دقیقه ادامه داشت و در آن ۵۴ فروند هواپیمای جنگی شرکت داشتند. این حمله یکی از طولانی‌ترین و گسترده‌ترین بمباران‌های هوایی شهر‌های ایران در دوران جنگ بود.

راه‌آهن اندیمشک یکی از اهداف اصلی این حمله بود. این ایستگاه در سال‌های جنگ، یکی از مسیر‌های مهم مواصلاتی و پشتیبانی جبهه‌های جنوب به شمار می‌رفت. رزمندگان از شهر‌های مختلف به اندیمشک می‌آمدند تا از اینجا راهی مناطق عملیاتی شوند. تجهیزات و امکانات مورد نیاز جبهه هم از همین مسیر عبور می‌کرد. همین اهمیت راهبردی باعث شده بود راه‌آهن در فهرست اهداف ارتش بعث قرار بگیرد.

اما آن روز فقط راه‌آهن هدف نبود؛ بمب‌ها بر سر نقاط مختلف شهر فرود می‌آمدند و مردم عادی نیز از حملات در امان نبودند.

یکی از خانم‌ها از ارتفاع پایین پرواز جنگنده‌ها می‌گفت. آن‌قدر پایین که مردم خلبان را می‌دیدند. به تعبیر خودش، حتی زانوی خلبان هم قابل تشخیص بود! صدای غرش هواپیما‌ها آن‌قدر نزدیک و بلند بود که ترس را به جان مردم می‌انداخت. هواپیما‌ها دوتادوتا شیرجه می‌زدند و بمب‌هایشان را رها می‌کردند، دوباره اوج می‌گرفتند و چند لحظه بعد دو هواپیمای دیگر از راه می‌رسیدند. این چرخه بار‌ها تکرار می‌شد و شهر فرصت نفس کشیدن نداشت.

در آن روز، اطراف راه‌آهن فقط محل رفت‌وآمد مسافران و رزمندگان نبود. میوه و تره‌بار هم در آن محدوده قرار داشت و زنانی برای خرید به آنجا آمده بودند. کسی فکر نمی‌کرد خرید روزانه و یک رفت‌وآمد معمولی قرار است به آخرین حضور بعضی از آنها در خیابان‌های شهر تبدیل شود.

بلیت‌فروشی ایستگاه، مسافران، رزمندگانی که از شهر‌های مختلف برای اعزام به جبهه آمده بودند و مردمی که در اطراف راه‌آهن مشغول کار‌های روزمره‌شان بودند، همه در معرض حمله قرار گرفتند.

در میان کسانی که آن روز را روایت می‌کردند، با مدیر سردخانه بیمارستان شهر هم صحبت کردم. حرف‌های او تصویر دیگری از ابعاد فاجعه را نشانم داد؛ تصویری که شاید کمتر کسی بتواند به‌راحتی از ذهنش پاک کند.‌

می‌گفت تعداد پیکر شهدا به اندازه‌ای زیاد بود که سردخانه بیمارستان دیگر ظرفیت پذیرش نداشت. مجبور شده بودند یخ تهیه کنند و تعدادی از پیکر‌ها را در حیاط بیمارستان و غسالخانه قرار دهند و روی آنها یخ بگذارند تا امکان نگهداری‌شان فراهم شود.

شناسایی شهدا هم ماجرای دشواری بود. شدت انفجار‌ها و آسیب‌هایی که به پیکر‌ها وارد شده بود، کار تشخیص هویت را سخت می‌کرد. باید پیکر‌ها شناسایی می‌شدند، نامشان ثبت می‌شد و خانواده‌هایشان از سرنوشت عزیزانشان باخبر می‌شدند. بعضی از شهدا تا چند روز شناسایی نشده بودند و خانواده‌هایی بودند که روز‌ها در جست‌وجوی نشانی از عزیزانشان می‌گشتند.

تشییع پیکر‌ها چند روز بعد انجام شد. خانواده‌هایی بودند که در یک روز چند نفر از عزیزانشان را از دست داده بودند. یک خانواده با چند جای خالی روبه‌رو شده بود؛ جای خالی فرزند، همسر یا پدر و مادری که دیگر قرار نبود به خانه برگردند.

یکی از تعبیر‌هایی که خانواده‌ها برای توصیف آن روز به کار می‌بردند، این بود که انگار کربلا شده بود. می‌گفتند شهر شبیه صحرای محشر بود. مردم هراسان در خیابان‌ها می‌دویدند؛ هرکس به سمتی، هرکس دنبال کسی. مادری به دنبال فرزندش بود، مردی همسرش را صدا می‌زد و کسی چشم‌به‌راه خبری از مادر یا پدرش بود. در آن شلوغی و آشفتگی، هیچ‌کس نمی‌دانست عزیزش زنده است یا زیر آوار مانده یا در میان پیکر‌هایی است که باید شناسایی شوند.

وقتی حرف‌هایمان به پایان آن روز تلخ رسید، پرسیدم: «شما که از ابتدای جنگ مدام بمباران می‌شدید، چرا از اندیمشک نمی‌رفتید؟ چرا با وجود این‌همه خطر، شهر را ترک نکردید؟»

یکی شان گفت: «اینجا خانه ماست. سرزمین مادری ماست. چرا باید می‌رفتیم؟»

دیگری حرفش را ادامه داد: «ما به زندگی در شرایط بمباران عادت کرده بودیم. صدای هواپیما و آژیر برایمان غریبه نبود. زندگی‌مان با همین شرایط می‌گذشت.»

آن یکی گفت: «بعد از چهارم آذر هم بمباران‌ها تمام نشد. تا پایان جنگ باز هم شهر را می‌زدند، اما ما ماندیم.»

یکی از آنها از روز‌های زندگی‌اش در همان سال‌ها گفت: «من توی همان سال‌های جنگ ازدواج کردم. زندگی‌مان را شروع کردیم و بچه‌دار شدیم. قرار نبود، چون جنگ بود، زندگی را تعطیل کنیم.»

دیگری از بچه‌های مدرسه‌ای‌اش گفت؛ از صبح‌هایی که باید آنها را راهی مدرسه می‌کردند و عصر‌هایی که منتظر برگشتنشان بودند. یکی از مهمانی‌ها یاد کرد و دیگری از عروسی‌هایی که در همان سال‌ها برگزار شد.

حرف‌هایشان برایم جالب بود. من تا آن لحظه بیشتر چهارم آذر را با تصویر انفجارها، پیکر‌های شهدا و خیابان‌های خون‌آلود به یاد می‌آوردم، اما حالا روی دیگری از زندگی مردم اندیمشک را می‌دیدم. جنگ در شهرشان حضور داشت، اما همه زندگی‌شان را به خودش اختصاص نداده بود.

در میان جمع، یکی از جوان‌ها گوشی‌اش را بیرون آورد و فیلمی نشانم داد. پسربچه کوچکی روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود. بدنش زخمی بود و خبرنگاری از او سؤال می‌کرد. پسرک با همان جثه کوچک و صورت خسته، به سؤال‌ها جواب می‌داد. در آخر گفت‌و‌گو، لبخند کم‌رنگی روی لبش نشست و دستش را بالا آورد و علامت پیروزی نشان داد. از دیدن آن پسربچه ذوق کردم. به جوانی که فیلم را نشانم می‌داد گفتم: «چقدر شیرینه! ببین با چه روحیه‌ای علامت پیروزی نشان می‌ده!»

لبخندی زد و گفت: «این پسربچه خودمم!»

چند لحظه به صورتش نگاه کردم. باورم نمی‌شد. گفت: «حالا سه تا بچه دارم. همین‌جا زندگی می‌کنم. توی همین اندیمشک.»

بعد از شنیدن این روایت‌ها، به ایستگاه راه‌آهن رفتم؛ در محوطه ایستگاه قدم زدم و از بخش‌های مختلف آن عکس گرفتم. قطار سبزرنگی روی ریل‌ها قرار داشت که حالا بخشی از یادمان راه‌آهن بود. مجسمه‌های برنزی آدم‌هایی را نشان می‌دادند که انگار در لحظه بدرقه یا بازگشت از سفر متوقف شده‌اند؛ پیکره‌هایی که همدیگر را در آغوش گرفته بودند و سربازانی که داخل واگن دیده می‌شدند. بالای قطار هم کبوتر‌هایی با بال‌های گشوده به سوی آسمان پرواز می‌کردند.

بعد از راه‌آهن به گلزار شهدای اندیمشک رفتیم. آنجا هم روایت دیگری پیش چشمم قرار گرفت. ردیف قبر‌ها را که نگاه می‌کردم، بعضی از آنها کنار هم بودند؛ چند مزار در کنار هم که متعلق به اعضای یک خانواده بود. انگار حتی در مرگ هم از هم جدا نشده بودند.

اما چیزی که بیشتر از همه نگاهم را نگه می‌داشت، سن‌وسال بعضی از شهدا بود. تعداد زیادی از قبر‌ها متعلق به بچه‌های کم‌سن‌وسال بود؛ کودکانی که هنوز باید فرصت بزرگ شدن، بازی کردن و زندگی کردن می‌داشتند. جلوی بعضی از مزار‌ها می‌ایستادم و به این فکر می‌کردم که هرکدام از این نام‌ها، روزی در خانه‌ای صدا زده می‌شدند. مادری منتظر برگشتنشان بوده، پدری برایشان نقشه آینده می‌کشیده و خواهر و برادری داشته‌اند که هنوز چشم‌انتظار بازی و خنده‌هایشان بوده‌اند.

حالا سال‌ها از آن روز گذشته است. قطار‌ها همچنان از اندیمشک عبور می‌کنند، ایستگاه شلوغ می‌شود و زندگی در شهر جریان دارد. اما در گلزار شهدا، آن ردیف قبر‌های کنار هم و مزار‌های کوچک بچه‌ها، چیزی از عمق آن فاجعه را به آدم نشان می‌دهد که شاید هیچ آمار و گزارشی نتواند به‌خوبی بیان کند.

چهارم آذر تمام شد، اما اندیمشک ماند؛ با مدرسه‌هایی که دوباره زنگ خوردند، خانه‌هایی که دوباره چراغشان روشن شد و آدم‌هایی که با جای خالی عزیزانشان زندگی را از سر گرفتند.

منبع: فارس