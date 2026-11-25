باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها بلوط‌های چندصدساله زاگرس نه فقط قربانی زغال‌گیری و قاچاق چوب که طعمه سودجویانی شده‌اند که برای رسیدن به کندو‌های زنبور‌های وحشی تنه درختان را با اره‌برقی می‌شکافند و گاه تمام درخت را از پا درمی‌آورند؛ شیوه‌ای تازه از تخریب جنگل که به بهانه برداشت چند کیلوگرم عسل، میراث چندصدساله زاگرس را نابود می‌کند.

شیوه جدید تخریب زاگرس

یک فعال محیط‌زیست از رواج شیوه‌ای تازه برای تخریب درختان بلوط خبر می‌دهد و می‌گوید: «بلوط‌های ارزشمند زاگرس این‌روز‌ها قربانی زیاده‌خواهی افرادی شده‌اند که با اره‌برقی به جان درختان کهنسال می‌افتند تا لانه زنبور‌های وحشی و عسل را از داخل تنه آنها بیرون بیاورند.»

صابر الفتی که مدیرعامل سازمان مردم نهاد سرود سبز زاگرس است، دراین‌باره توضیح می‌دهد: «انتشار تصاویر برداشت عسل از تنه درختان بلوط و تبلیغ فروش این محصول در شبکه‌های اجتماعی به گسترش این رفتار دامن زده است. برخی افراد با دیدن این تصاویر و تصور درآمدزایی برای پیداکردن لانه زنبور‌ها درختان تنومند را قطع می‌کنند و در بسیاری موارد حتی پس از قطع درخت، خبری از عسل هم نیست!»

او با اشاره به انتشار گزارش‌هایی درباره قطع درختان بلوط برای برداشت عسل در مریوان می‌گوید: «در یکی از این موارد، ۴ نفر که درختان بلوط زیادی را قطع کرده بودند، با پیگیری یگان حفاظت شناسایی و دستگیر شدند؛ البته موضوع فقط به این ۴ نفر یا یک منطقه محدود نیست.»

جریمه‌هایی که بازدارندگی ندارند

یک حقوقدان و استاد دانشگاه، با اشاره به قوانین موجود برای حفاظت از درختان جنگلی می‌گوید: «قطع غیرمجاز درختان جنگلی ممنوع است و برای متخلفان مجازات‌هایی درنظر گرفته شده، اما میزان این مجازات‌ها با منفعت اقتصادی حاصل از تخلف تناسب ندارد.»

مصطفی نوری با تأکید می‌کند: «برای گونه‌های مختلف درختان جنگلی، میزان جریمه در آیین‌نامه‌ها تعیین شده و این مبالغ هر ۳ سال بازنگری می‌شوند، اما همچنان بازدارندگی لازم را ندارند. در چنین شرایطی، متخلف ممکن است حتی با درنظرگرفتن احتمال شناسایی و پرداخت جریمه، قطع درخت را به صرفه بداند.» این حقوقدان یکی دیگر از مشکلات را شناسایی‌نشدن بخش زیادی از تخلفات می‌داند و تصریح می‌کند: «فقط بخشی از درختانی که به‌صورت غیرقانونی قطع می‌شوند، کشف و برای متخلفان پرونده تشکیل می‌شود؛ بنابراین پایین‌بودن احتمال شناسایی در کنار جریمه‌های غیربازدارنده، انگیزه ارتکاب تخلف را افزایش می‌دهد.»

نوری تأکید می‌کند: «در قوانین مربوط به جرائم علیه منابع طبیعی و محیط‌زیست باید بازنگری شود و میزان مجازات‌ها به‌گونه‌ای تغییر کند که ارتکاب تخلف برای افراد سود اقتصادی نداشته باشد.»

حفاظت فیزیکی به تنهایی کافی نیست

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قطع درختان برای دستیابی به عسل، تولید زغال یا هر هدف دیگری را تخلف و جرم می‌داند و می‌گوید: «هر اقدامی که به قطع یا ازبین‌رفتن درخت منجر شود، مشمول برخورد قانونی است. نیرو‌های یگان حفاظت، جنگلبانان و مأموران منابع طبیعی نیز موظف هستند درصورت شناسایی چنین تخلفاتی، پرونده تشکیل دهند و متخلفان را برای رسیدگی و مجازات به قوه قضاییه معرفی کنند.»

کامران پورمقدم با اشاره به عوامل انسانی تخریب جنگل‌های زاگرس می‌گوید: «بخش مهمی از این فعالیت‌ها با مسائل معیشتی و کسب درآمد ارتباط دارد و صرف برخورد با متخلفان نمی‌تواند این چرخه را متوقف کند.» معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی، اجرای طرح‌های جنگلداری اجتماعی را یکی از راهکار‌های کاهش فشار معیشتی بر جنگل‌های زاگرس می‌داند. او همچنین تقویت یگان حفاظت را ضروری می‌داند و درعین‌حال تأکید می‌کند که سازمان منابع طبیعی پیگیر تهیه پیشنهادی برای بازنگری در جرایم و مجازات‌های مربوط به تخریب عرصه‌های ملی و پوشش جنگلی است.»

منبع: روزنامه همشهری