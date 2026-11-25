\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0645\u0644\u06cc \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0646\u062a\u0627\u06cc\u062c \u0631\u062a\u0628\u0647\u200c\u0628\u0646\u062f\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0633\u0627\u06cc\u0628\u0631\u06cc \u0627\u067e\u0631\u0627\u062a\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0627\u0645\u06a9 \u0627\u0646\u0628\u0648\u0647 \u0631\u0627 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0631\u0632\u06cc\u0627\u0628\u06cc \u0628\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0639\u0645\u0644\u06a9\u0631\u062f \u06f1\u06f9 \u0627\u067e\u0631\u0627\u062a\u0648\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u06a9\u06cc \u0648 \u0633\u0646\u062c\u0634 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f2\u06f0\u06f0 \u0634\u0627\u062e\u0635 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0633\u0627\u06cc\u0628\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u06f1\u06f0 \u0645\u062d\u0648\u0631 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n