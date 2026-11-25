باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه تراکتور درباره آخرین وضعیت مصدومیت امیرحسین حسین‌زاده، بازیکن این تیم، توضیحاتی ارائه کرد.

بر اساس اعلام باشگاه، کادر پزشکی تراکتور هنوز به تشخیص دقیق مصدومیت این بازیکن نرسیده و منتظر بررسی تخصصی نتایج MRI توسط پزشک متخصص است.

تراکتور همچنین تأکید کرد که مرجع رسمی اطلاع‌رسانی درباره وضعیت مصدومیت بازیکنان، رسانه رسمی باشگاه است و اظهارنظر افراد و صفحات مجازی در این زمینه اعتبار ندارد.

طبق اعلام باشگاه، پس از مشخص شدن نظر نهایی کادر پزشکی و تأیید کادر فنی، آخرین وضعیت حسین‌زاده از طریق رسانه رسمی تراکتور اطلاع‌رسانی خواهد شد.