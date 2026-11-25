باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ان‌شاءالله در آینده نزدیک شاهد راه‌اندازی معاملات اختیار معامله روی شاخص کل در بورس تهران خواهیم بود.

وی افزود: تاکنون در بورس تهران امکان انتشار و معامله قرارداد‌های اختیار معامله روی شاخص کل وجود نداشته است، اما در آینده نزدیک و با توجه به مقررات پیشنهادی بورس تهران به سازمان بورس، شاهد فراهم شدن امکان معامله اختیار معامله روی شاخص کل خواهیم بود.

مدیرعامل بورس تهران همچنین درباره بازار خصوصی اظهار کرد: سازمان بورس دیدگاه بسیار خوبی نسبت به این موضوع دارد و ما به‌صورت مکرر درباره آن صحبت کرده‌ایم.

گودرزی ادامه داد: تمامی بستر‌ها و ضوابط مقرراتی مربوط به معاملات در بازار خصوصی را نیز به سازمان بورس پیشنهاد دادیم و امیدواریم پس از تأیید هیئت‌مدیره سازمان بورس، این بازار راه‌اندازی شود.

وی تصریح کرد: در بازار خصوصی شش تابلو معاملاتی خواهیم داشت که عامه مردم درگیر معاملات آن نخواهند بود و قرار است معاملات در این بازار به‌صورت بلوکی و عمده انجام شود.

مدیرعامل بورس تهران با اشاره به ظرفیت شرکت‌های مختلف برای حضور در این بازار گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خصوصی و کسب‌وکار‌های خانوادگی می‌توانند بدون نیاز به عرضه اولیه سهام (IPO)، وارد این بازار شوند و از مزایای بازار سرمایه استفاده کنند.