باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه خبری العالم با پخش برنامه «جسور» تلاش دارد با بررسی تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، زمینه گفت‌و‌گو و تبادل دیدگاه میان ایران و کشور‌های حاشیه خلیج فارس را تقویت کند.

این برنامه با اجرای علی بن مسعود المعشنی، اندیشمند و فعال رسانه‌ای عمانی، به بررسی روابط تاریخی و سیاسی کشور‌های منطقه، منافع مشترک و چالش‌های پیش‌روی امنیت و ثبات خلیج فارس می‌پردازد.

«جسور» در دو بخش اصلی تهیه شده است. بخش نخست با عنوان «جسور» به بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای مرتبط با ایران، پیامد‌های تنش‌ها و درگیری‌های نظامی و تشریح دیدگاه‌های ایران درباره مسائل سیاسی و امنیتی منطقه اختصاص دارد.

بخش دوم با عنوان «على الضفة الأخرى» (در کرانه دیگر) با تمرکز بر مخاطبان عرب‌زبان، به‌ویژه کشور‌های حاشیه خلیج فارس، موضوعاتی همچون بازسازی اعتماد، تقویت روابط تاریخی با ایران و ضرورت همکاری کشور‌های منطقه برای تأمین امنیت مشترک را بررسی می‌کند.

در این برنامه همچنین نقش مداخلات خارجی در تحولات خلیج فارس و پیامد‌های ائتلاف‌های نظامی و سیاسی بر امنیت کشور‌های منطقه مورد بحث قرار می‌گیرد.

«جسور» با تأکید بر اهمیت گفت‌و‌گو و تفاهم منطقه‌ای، تلاش دارد دیدگاه‌های مختلف درباره تحولات خلیج فارس و راهکار‌های دستیابی به ثبات و امنیت پایدار را به مخاطبان عرب‌زبان ارائه کند.

این برنامه پنجشنبه هر هفته ساعت ۱۹:۳۰ به وقت گرینویچ و ۲۲:۳۰ به وقت مکه مکرمه از شبکه العالم پخش می‌شود.

منبع: روابط عمومی معاونت برون مرزی سازمان صداوسیما