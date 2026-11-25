باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "محمدرضا هاشمی‌فر" در تشریح اقدامات پلیس لرستان در راستای مبارزه قاطع و بی‌امان با سوداگران مرگ اظهار داشت: مقابله با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی استان است و در این مسیر با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و همکاری ارزشمند مردم، شناسایی و انهدام باند‌های فعال در حوزه مواد مخدر با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این راستا، تمرکز مأموریت‌های پلیس بر شناسایی و دستگیری قاچاقچیان عمده، سردسته‌های باند‌های توزیع مواد مخدر و خرده‌فروشان بوده که حاصل این اقدامات از ابتدای سال تاکنون، شناسایی و دستگیری ۴۱۵ قاچاقچی و ۲ هزار و ۸۰۰ خرده‌فروش مواد مخدر و کشف بیش از ۹۸ تن انواع مواد مخدر بوده است.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به برخورد قاطع با عوامل پشتیبانی و جابه‌جایی مواد مخدر تصریح کرد: در جریان این عملیات‌ها، ۱۰۸ دستگاه خودرو و ۲۵ دستگاه موتورسیکلت متعلق به متخلفان نیز توقیف شده است.

سردار هاشمی‌فر با تأکید بر اینکه پلیس در برخورد با سوداگران مرگ هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: عزم مجموعه انتظامی و دستگاه قضایی، برخورد قاطع، مستمر و بی‌امان با قاچاقچیان و عوامل توزیع مواد مخدر است و این مبارزه تا پاکسازی جامعه از این بلای خانمان‌سوز با قدرت ادامه خواهد داشت.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت مردم با پلیس، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیت قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: پلیس لرستان