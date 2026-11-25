باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف متجاوز به یمن با سرکردگی عربستان، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این ائتلاف قصد حمله به بندر الحدیده را دارد.

در همین راستا المالکی از غیرنظامیان یمنی خواست که برای در امان بودن این بندر را هرچه زودتر ترک کنند.

دو روز پیش نیز رسانه‌های یمن گزارش دادند در حمله هوایی به یک مرکز مخابراتی در شهر الحدیده در غرب این کشور، چهار نفر شهید و ۱۰ نفر زخمی شدند. همچنین حملات هوایی دیگری در استان تعز گزارش شده است.

خبرگزاری سبا اعلام کرد جنگنده‌های سعودی ساختمانی متعلق به شرکت مخابرات عمومی در الحدیده را هدف قرار داده‌اند. گزارش‌های اولیه حاکی از آن بود که تیم‌های امداد و نجات برای بیرون آوردن قربانیان در محل حادثه حضور دارند.

منبع: سی‌ان‌ان عربی