باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، مراسمی با همت پایگاه مقاومت بسیج شهید کوچری و با همکاری حوزه مقاومت بسیج شهید حبشی سپاه در تالار فرهنگیان شهرستان خوی استان آذربایجان غربی برگزار شد.

این مراسم با حضور امام جمعه محترم، فرماندار شهرستان، دادستان، رئیس دادگستری، جانشین فرماندهی سپاه، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان، فرماندهان و بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شهید کوچری برگزار شد.

در این مراسم، جانشین فرماندهی سپاه شهرستان خوی طی سخنانی با گرامیداشت هفته بسیج، به تبیین جایگاه و نقش ارزشمند بسیج در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و حضور مؤثر در صحنه‌های اجتماعی پرداخت.

در ادامه، به پاس قدردانی از تلاش‌ها، ایثارگری‌ها و فعالیت‌های ارزنده، از تعداد ۲۰ نفر از بسیجیان فعال و تلاشگر پایگاه مقاومت بسیج شهید کوچری با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد. این مراسم در پایان با پذیرایی از میهمانان و صرف شام در فضایی صمیمی و معنوی به کار خود پایان داد.

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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

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