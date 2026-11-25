باشگاه خبرنگاران جوان – عباس عاشوری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان از اجرای برنامه سرشماری و پایش جمعیت کل و بز‌های وحشی با هدف ارزیابی وضعیت جمعیتی، بررسی پراکنش و پایش شرایط زیستگاهی این گونه ارزشمند و در خطر انقراض جهانی، در ارتفاعات شهرستان رودبار خبر داد و بر اهمیت تداوم این اقدامات در حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش و مدیریت علمی زیستگاه‌های طبیعی تأکید کرد.

او با اشاره به نقش سرشماری گونه‌های جانوری در برنامه‌ریزی‌های حفاظتی اظهار داشت: پایش و سرشماری حیات وحش از مهمترین ابزار‌های مدیریت و حفاظت از تنوع زیستی به شمار می‌رود و با اهدافی همچون برآورد وضعیت جمعیت، شناسایی پراکنش گونه‌ها، بررسی تغییرات جمعیتی و ارزیابی شرایط زیستگاه‌ها انجام می‌شود.

معاون محیط زیست گیلان افزود: در جریان اجرای این برنامه، کارشناسان محیط زیست و محیط‌بانان به همراه جامعه محلی دلسوز و علاقه‌مند با حضور میدانی در ارتفاعات شهرستان رودبار، عملیات مشاهده، شناسایی و ثبت کل و بز‌های وحشی را با استفاده از تجهیزات تخصصی همچون تلسکوپ تک‌چشمی، دوربین‌های دوچشمی، پهپاد و دوربین‌های عکاسی پیشرفته انجام می‌دهند.

به گفته عاشوری، اطلاعات و داده‌های به‌دست‌آمده از این سرشماری، مبنای علمی مناسبی برای بررسی روند تغییرات جمعیتی گونه، شناسایی تهدید‌های احتمالی و تدوین راهکار‌های مؤثر برای حفاظت و مدیریت زیستگاه‌های طبیعی آن فراهم می‌کند.

او همچنین با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استانگیلان گفت: صیانت از حیات وحش صرفا برعهده محیط‌بانان و مجموعه محیط زیست نیست، بلکه همکاری جوامع محلی، طبیعت‌دوستان و عموم مردم در حفاظت از زیستگاه‌ها و گزارش موارد شکار و صید غیرمجاز، نقشی اساسی در حفظ تنوع زیستی و پایداری جمعیت گونه‌های ارزشمند جانوری دارد.

منبع: روابط عمومی محیط زیست گیلان