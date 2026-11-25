باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی امروز (چهارشنبه، ۴ آذر) در نطق پیش از دستور گفت: سلام و درود به ارواح طیبه شهدای گرانقدر این سرزمین، سلام بر روح بلند امام شهیدان و رهبر شهید انقلاب اسلامی و سلام بر ملت بزرگ، صبور، سرافراز و حماسه‌ساز ایران اسلامی؛ مردمی که تاریخ در برابر عظمت، ایستادگی و شرف آنان تمام‌قد سر تعظیم فرود آورده است.

وی افزود: امروز از تریبون خانه ملت با مردم غیور سخن می‌گویم؛ در روزهایی که نسیم غیرت از جای‌جای این خاک مقدس می‌وزد و خفاشان شب‌پرست بار دیگر در سودای خام خود، اراده ملت ایران را آزموده‌اند. امروز سخنانم را در سه محورِ نبرد و مقاومت، معیشت و جهاد اقتصادی، و دیپلماسی عزت و اقتدار تقدیم می‌کنم. در هر سه میدان، یک اصل روشن است: ایران نه از جنگ می‌هراسد، نه در برابر مشکلات مردم بی‌تفاوت می‌ماند و نه عزت خود را پای میز مذاکره معامله می‌کند.

نایب رئیس مجلس در محور نخست صحبت‌های خود در خصوص جنگ و مقاومت با بیان اینکه جهنم در انتظار متجاوزان است گفت: همکاران عزیز و ملت شریف ایران! سردمداران کاخ سفید و رژیم صهیونیستی برای رهایی از باتلاق بحران‌های حل‌ناشدنی داخلی و معرکه‌های انتخاباتی خود، بار دیگر طبل پوسیده و توخالی جنگ را به صدا درآورده‌اند؛ اما زهی خیال باطل. دشمنان ما در گرداب خطای محاسباتی دیگری غوطه‌ورند. این بار تفاوت آشکار است؛ ایران آماده‌تر از همیشه و دشمن از هر زمان دیگری آسیب‌پذیرتر، سردرگم‌تر و تهی‌تر است.

وی افزود: ما با آرمان روشن دفاع از میهن و عزت اسلام برمی‌خیزیم، اما آنان در برزخ اهداف نامشروع و بی‌سرانجام خود دست‌وپا می‌زنند. اگر بار دیگر جنگی برافروخته شود، باید بدانند که آغاز جنگ شاید با اراده آنان باشد، اما پایان آن هرگز در اختیار آنان نخواهد بود. آتش را آنان می‌افروزند، اما شعله‌هایش دامن خودشان را نیز خواهد گرفت.

حاجی‌بابایی با اشاره به حضور مردم در صحنه تصریح کرد: صحنه نبرد را بنگرید؛ هر شب خیابان‌های ایران اسلامی شاهد خروش اقیانوسی از مردم است که جانانه پای پرچم و نظام خود ایستاده‌اند و فریاد استقامت سر می‌دهند. اما در آن سوی آب‌ها، خیابان‌های پایتخت‌های غربی در تسخیر معترضانی است که از جنگ‌افروزی و جنون حاکمان خود به ستوه آمده‌اند. محبوبیت ترامپ به‌شدت سقوط کرده و بوی شکست خفت‌بار او و هم‌پیمانانش بیش از هر زمان به مشام می‌رسد.

وی ادامه داد: دشمن به یاد داشته باشد که امروز نبض انرژی جهان و شاه‌کلید حیاتی تنگه هرمز در مشت پولادین دلاورمردان ماست. با جهش قیمت نفت و لرزان‌شدن اقتصاد غرب، آنان توان و تاب‌آوری یک نبرد فرسایشی را ندارند. گزارش‌های خودشان گواه آن است که انبارهای تسلیحاتی و ذخایر پدافندی‌شان با کمبود مواجه شده و پایگاه‌هایشان توان ایستادگی در برابر موج‌های سنگین مقاومت را ندارند.

نایب رئیس مجلس خطاب به دشمنان هشدار داد: از همین تریبون هشدار می‌دهم که اگر کوچک‌ترین دست‌اندازی به این کهن‌بوم صورت گیرد، پاسخ فرزندان ایران نه محدود خواهد بود و نه کوتاه‌مدت؛ این بار پاسخ ما طولانی و درازدامن خواهد بود.که تابوت نظامیان متجاوز، خاکسترشدن زیرساخت‌های رژیم پوشالی و گرفتارشدن آن در بحرانی مرگبار، کمترین هزینه این تجاوز خواهد بود. ایران آغازگر جنگ نیست، اما گورستانی برای متجاوزان خواهد بود.

حاجی‌بابایی با اشاره به محور دوم صحبت‌های خود در خصوص معیشت مردم و تاکید بر اینکه سنگر مقاومت را باید آباد نگه داشت اظهار کرد: دشمن که در آوردگاه نظامی دستش از همیشه کوتاه‌تر است، تمام کینه و عداوت خود را به عرصه معیشت مردم کشانده تا به خیال باطل خود این ملت نستوه را در حصار محاصره اقتصادی به زانو درآورد. ما در مجلس خادمان این مردم هستیم و چشم بر رنج‌ها و سختی‌های معیشتی آنان نمی‌بندیم.

وی افزود: آری، فشار اقتصادی وجود دارد؛ اما آنچه جهانیان را به حیرت واداشته، تاب‌آوری کم‌نظیر و وفاداری بی‌بدیل این ملت بزرگ است. چند ماه از محاصره همه‌جانبه می‌گذرد، اما به فضل الهی، انبارهای کالاهای اساسی کشور در وضعیت پایدار قرار دارد و ذخایر ارزی پاسخ‌گوی کامل نیازهای بنیادین کشور برای مدتی طولانی است.

نایب رئیس مجلس تأکید کرد: با این حال، تاب‌آوری مردم نباید دستاویزی برای کم‌کاری مجریان شود. ملت ایران در میدان دفاع از کشور وظیفه خود را انجام داده است؛ اکنون نوبت مسئولان است که در میدان معیشت به وظیفه خود عمل کنند. دفاع از ایران، دفاع از مردم ایران است و دفاع از مردم بدون تلاش بی‌وقفه برای بهبود معیشت آنان کامل نخواهد شد. دولت محترم باید این سرمایه اجتماعی بی‌نظیر را با خدمت شبانه‌روزی پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه کنترل تورم و مهار افسارگسیختگی نرخ ارز، خاکریز مقدم این جنگ است، افزود: افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی برای حمایت از سفره اقشار ضعیف، کاملاً امکان‌پذیر است. از سازمان برنامه و بودجه می‌خواهیم بدون فوت وقت و با نگاهی دلسوزانه، این موضوع را عملیاتی کند.

حاجی‌بابایی در بخش پایانی سخنان خود محور سوم را دیپلماسی عزت و اقتدار عنوان کرد و با اشاره به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گفت: موضع جمهوری اسلامی در سیاست خارجی روشن، منسجم و الهام‌گرفته از مکتب عزت بخش، حکمت و مصلحت است. ایران مقتدر هرگز تسلیم فشار و زورگویی نخواهد شد. این واشنگتن بود که تفاهم اسلامی را زیر پا گذاشت، با این خیال واهی که مقاومت ما خواهد شکست؛ اما در برابر کوه اراده ایرانیان با بن‌بست روبه‌رو شد.

وی تأکید کرد: موضع ما روشن است؛ تا زمانی که شروط هفت‌گانه ایران محقق نشود و طرف مقابل با عقلانیت، جدیت و احترام پای میز مذاکره ننشیند، ایران یک گام عقب‌نشینی نخواهد کرد. جهان را نمی‌توان با زور اداره کرد و ملت‌ها را نمی‌توان با تهدید خاموش ساخت.

نایب رئیس مجلس در پایان گفت: امروز سه مسئولیت روشن پیش روی ماست؛ در برابر دشمن، آمادگی و وحدت؛ در برابر مشکلات مردم، اقدام و پاسخ‌گویی؛ و در برابر طرف‌های مذاکره، عزت و هوشیاری.