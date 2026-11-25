باشگاه خبرنگاران جوان - محمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به صدور هشدار جوی سطح نارنجی شماره ۱۸ هواشناسی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی از عصر امروز چهارشنبه ۴ آذر تا ظهر فردا پنج‌شنبه ۵ آذرماه در نیمه شرقی استان خبر داد و بر آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان تأکید کرد.

او با اشاره به پیش‌بینی بارش باران، رگبار و رعدوبرق، کاهش دما، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید موقتی و احتمال تگرگ، نسبت به آب‌گرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها، وقوع سیلاب و اختلال در تردد جاده‌ای هشدار داد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول، از فرمانداران و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان‌ها خواست ضمن رصد مستمر شرایط جوی، نسبت به پاکسازی مسیر‌های هدایت آب‌های سطحی، پایش رودخانه‌ها و نقاط حادثه‌خیز، آماده‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات امدادی و خدمات‌رسان و استقرار نیرو‌های عملیاتی در مناطق پرخطر اقدام کنند.

محمدی همچنین از شهروندان و مسافران خواست از توقف و اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی و تردد‌های غیرضروری در محور‌های کوهستانی خودداری کرده و هشدار‌ها و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

او در پایان بر ضرورت هماهنگی مستمر دستگاه‌ها با مرکز فرماندهی و کنترل عملیات پاسخ به بحران استان تأکید کرد و خواستار اتخاذ تمامی تمهیدات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی و حفاظت از جان و مال مردم شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران