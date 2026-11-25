باشگاه خبرنگاران جوان - سه دانش‌آموز ایرانشهری که چند روز قبل در مقابل مدرسه ربوده شده بودند، با تلاش‌ شبانه‌روزی پلیس آگاهی و نهادهای ذیربط جنوب سیستان و بلوچستان در سلامت کامل به آغوش خانواده‌ بازگشتند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر اظهار کرد: با پیگیری‌ مستمر و شبانه‌روزی نهادهای ذیربط و اقدامات تخصصی پلیس آگاهی، گروگان‌گیران عرصه را بر خود تنگ دیده و ناچار به رها کردن دانش آموزان در خارج شهر شده و از محل متواری شدند.

سلیم کدخدا با تأکید بر اینکه هر سه دانش‌آموز در سلامت کامل به خانواده‌های خود تحویل داده شدند، خاطرنشان کرد: پیگیری‌ قضایی و انتظامی برای شناسایی و دستگیری تمام عوامل مرتبط با این پرونده تا حصول نتیجه نهایی با قاطعیت ادامه خواهد یافت.