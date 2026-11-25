باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت طلا امروز چهارشنبه کاهش یافت؛ زیرا اقدامات فدرال رزرو آمریکا درباره تشدید سیاست پولی، انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را تقویت کرد. هم‌زمان، سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار داده‌های تورمی آمریکا هستند.

طلا در معاملات نقدی تا ساعت ۰۰:۲۴ به وقت گرینویچ، با افت ۰.۳ درصدی به ۳۵۴۴.۵۴ دلار در هر اونس رسید.

قرارداد‌های آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر نیز با کاهش ۰.۵ درصدی، به ۳۵۴۲.۶۰ دلار در هر اونس رسید.

قرار است شاخص هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا ساعت ۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ منتشر شود؛ شاخصی که فدرال رزرو در تلاش برای دستیابی به نرخ تورم هدف ۲ درصدی، آن را به‌دقت دنبال می‌کند.

بر اساس ابزار «فدواچ» گروه بورس کالای شیکاگو (CME)، بازار‌ها احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست دسامبر را ۹۶.۴ درصد و احتمال افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای آن را ۳.۶ درصد برآورد می‌کنند.

افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری طلا را که سودی به همراه ندارد، بالا می‌برد و در نتیجه جذابیت آن را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد.

در آمریکا، اعتماد مصرف‌کنندگان در ماه نوامبر بیش از حد انتظار افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در حدود دو سال گذشته رسید. این افزایش در شرایطی رخ داد که پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که در ماه جاری برگزار شد، خوش‌بینی نسبت به وضعیت بازار کار و اقتصاد تقویت شده است.

کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، هوش مصنوعی را «محوری» تاریخی و بسیار مهم برای رهبری آمریکا توصیف کرد.

مقام‌های بانک مرکزی آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا رونق این فناوری نشان‌دهنده نقطه عطفی اقتصادی است، منبعی برای افزایش تورم به شمار می‌رود یا نشانه‌ای هشداردهنده از فروپاشی اقتصادی است.

در ژاپن، انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مقابله با تورم، چندین بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد؛ با این حال، ضعف مصرف ممکن است سال آینده برنامه‌های این بانک را با موانع سیاسی روبه‌رو کند.

در اروپا نیز اولاف اسلیگبن، عضو شورای بانک مرکزی اروپا، روز سه‌شنبه احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را مطرح کرد و گفت مسیر نرخ بهره پس از آن همچنان نامشخص است.

از سویی دیگر در معاملات نقدی، قیمت نقره با کاهش ۰.۲ درصدی به ۴۰.۷۹ دلار در هر اونس رسید. پلاتین نیز ۰.۷ درصد کاهش یافت و به ۱۲۶۷.۶۵ دلار در هر اونس رسید. پالادیوم با افت ۰.۳ درصدی، ۸۵۱.۲۵ دلار در هر اونس معامله شد.

شورای جهانی طلا روز سه‌شنبه اعلام کرد طرح این شورا برای معاملات عمده‌فروشی طلای دیجیتال، معاملات آزمایشی واقعی را در چارچوب یک مدل تسویه جدید انجام داده است؛ مدلی که امکان مالکیت طلای فیزیکی و انتقال الکترونیکی مالکیت آن را فراهم می‌کند.

منبع: المیادین