باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» با هدف حمایت از ظرفیت‌های نمایشی بانوان و فراهم کردن بستری برای ارائه آثار هنرمندان زن، از سوم تا نهم آذرماه در تهران برگزار می‌شود.

در نخستین روز این رویداد که با حمایت مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران درحال برگزاری است، اجراهای نمایشی در بخش‌های صحنه‌ای، پرفورمنس، تئاتر در میدان و میهمان اجرا شدند.

بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، نمایش «تار و پود» به نویسندگی و کارگردانی لیلا اسفنجی ساعت ۱۶ در تماشاخانه ماه اجرا شد.

همچنین نمایش «کوچ دل» به کارگردانی مهشید شهربانوپور و مریم صدری ساعت ۱۸:۳۰ در تالار سوره میزبان مخاطبان بود.

در نخستین روز، هنرمندانی چون شیوا مکی‌نیان، مریم معترف، شیوا خسرو مهر و ... به تماشای آثار این رویداد نشستند.

در ادامه برنامه‌های روز نخست و در بخش تئاتر در میدان نمایش خیابانی «پرواز پروانه‌ها» به کارگردانی آرزو جعفری از کرمان، ساعت ۲۱:۳۰ در میدان تجریش اجرا می‌شود.

رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» ویژه بانوان؛ با محوریت موضوعاتی همچون هویت ایرانی، آیین‌ها و فرهنگ اقوام، ادبیات کهن و حماسه، و با تمرکز بر نقش و جایگاه زنان در عرصه هنرهای نمایشی، تا نهم آذرماه میزبان علاقه‌مندان به تئاتر خواهد بود.

نخستین رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» ویژه بانوان، به دبیری مریم شعبانی، در بخش‌های پرفورمنس، نمایش‌های صحنه‌ای، تئاتر در میدان و بخش میهمان، از ۳ تا ۹ آذر در تهران درحال برگزاری است.

علاقمندان به تهیه بلیت اجراهای این رویداد می‌توانند به سامانه تیوال مراجعه کنند.