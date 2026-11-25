باشگاه خبرنگاران جوان - زهره عالی‌پور از تصویب چند تصمیم در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی و اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به تعیین تکلیف اجرای برخی مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت در ارتباط با وظایف سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری شرکت‌های تابع صندوق‌های بازنشستگی گفت: امیدواریم با انعقاد توافق‌نامه‌ها و وکالت‌نامه‌های مربوط، سازمان خصوصی‌سازی بتواند در این زمینه به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند.

وی همچنین از تصمیم‌گیری درباره اضافه شدن تعدادی از شرکت‌ها به فهرست واگذاری‌ها خبر داد و افزود: در این جلسه مجوز فروش سهام خرد زیر یک درصد نیز به سازمان خصوصی‌سازی داده شد تا این سهام را تا سقف 60 میلیارد تومان به فروش برساند و زمینه اجرایی شدن واگذاری سهام خرد آزادشده فراهم شود.