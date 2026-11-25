باشگاه خبرنگاران جوان - بنیامین فرجی نماینده تنیس روی میز کشورمان به همراه آلن کورمانگالیف از قزاقستان در رقابت‌های دونفره قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶، با صعود به مرحله نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کردند.

زوج فرجی و کورمانگالیف به مصاف آبیناند پرادیوادی و پریانوج باتاچاریا از هند رفتند و با نتیجه ۳ بر ۲ (۱۱-۹، ۸-۱۱، ۷-۱۱، ۱۶-۱۸، ۹-۱۱) به پیروزی رسیدند.

با این نتیجه، مدال برنز بنیامین فرجی در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان قطعی شد و فرجی و کورمانگالیف در مرحله نیمه‌نهایی مقابل زوج کره جنوبی به میدان خواهند رفت.

در این مسابقات هدایت تیم دونفره فرجی و آلن بر عهده میعاد مکیف سرمربی تیم ملی جوانان کشورمان است.