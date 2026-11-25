باشگاه خبرنگاران جوان - وضعیت جوی و دریایی استان هرمزگان در روز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ با ناپایداری‌های جوی و دریایی همراه خواهد بود.

آسمان استان در ساعات ابتدایی روز صاف تا کمی ابری است، اما با گذشت زمان و از بعدازظهر و شب، بر روی خلیج فارس، تنگه هرمز، بخش‌هایی از دریای عمان و جزایر، وزش باد جنوب‌غربی تا شمال‌غربی پیش‌بینی می‌شود. در حالی که دریا در ساعات صبح آرام و برای ترددهای دریایی کاملاً مساعد است، در بعدازظهر و شب با افزایش باد غربی متلاطم خواهد شد.

بر پایه این گزارش، بیشینه سرعت باد به ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به یک متر می‌رسد. به همین دلیل، ستاد مدیریت بحران و هواشناسی توصیه اکید دارند که تمهیدات لازم به‌ویژه در بنادر غربی استان اندیشیده شده و از هرگونه دریاروی با شناورهای سبک و صیادی پرهیز شود. این شرایط ناپایدار فردا پنج‌شنبه نیز در ساعات بعدازظهر و شب تداوم می‌یابد.

از نظر دمایی نیز تغییرات قابل‌توجهی در سطح استان رخ نمی‌دهد و نوسانات دما در این بازه زمانی بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.

منبع :هواشناسی هرمزگان