باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص احداث بازار جدید جنت، اظهار کرد: بر اساس آخرین پیگیری‌های صورت گرفته، واگذاری غرفه‌های بازار جدید از ۲۵ آذرماه امسال آغاز خواهد شد.

عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی این پروژه بیش از ۹۰ درصد است و در مراحل پایانی عملیاتی عمرانی قرار دارد.

وی با بیان اینکه این وعده به ما داده شده که پروژه در هفته‌های آینده به نتیجه خواهد رسید، یادآور شد: بر این اساس عملیات عمرانی این پروژه در ایام پیش رو پایان می‌یابد و غرفه‌های بازار جدید از ۲۵ آذرماه به مرحله واگذاری می‌رسد.

گفتنی است بازار جنت جدید در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع در سیمون بولیوار در منطقه پنج در حال ساخت است.

بازار جنت در ۱۴ بهمن ماه سال ۱۴۰۴ دچار حریق شد که این آتش‌سوزی با سرایت به کل بازار موجب خسارت جدی غرفه‌ها شد.