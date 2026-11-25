باشگاه خبرنگاران جوان - نیروگاه برق‌آبی داریان در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، با ثبت رکورد ۶۵۹ گیگاوات ساعت تولید، توانست فراتر از برنامه تولید اسمی خود (۵۵۰ گیگاوات ساعت) عمل کند.

این دستاورد که در راستای مدیریت هم‌زمان تولید برق و نیز انتقال آب به سامانه گرمسیری حاصل شده، نشان‌دهنده آمادگی بالای تجهیزات و برنامه ریزی فعالیت تیم بهره برداری این نیروگاه است.

نیروگاه برق‌آبی داریان شرکت آب و نیرو در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ باتکیه‌بر دانش فنی، برنامه‌ریزی عملیاتی دقیق و تلاش بی‌وقفه کارکنان، موفق به تولید ۶۵۹ گیگاوات ساعت انرژی الکتریکی شد. این میزان تولید در حالی محقق شده که برنامه تولید اسمی برای این دوره ۵۵۰ گیگاوات ساعت تعیین شده بود؛ لذا عملکرد این نیروگاه ۱۹.۸ درصد بالاتر از برنامه هدف‌گذاری‌شدن قرار دارد.

تحقق این میزان تولید در شرایطی صورت‌گرفته که تأمین پایدار انرژی، به‌ویژه در پیک مصرف تابستان، نیازمند حفظ آمادگی کامل واحدهای تولیدی و مدیریت دقیق شرایط بهره‌برداری است. دستیابی به این شاخص، ظرفیت عملیاتی نیروگاه، اهمیت پایش مستمر تجهیزات، اجرای منظم برنامه‌های تعمیراتی و پیشگیرانه و نقش متخصصان داخلی را در پشتیبانی از شبکه برق کشور را نشان می‌دهد.

آرمان کارگری مدیر امور سد و نیروگاه داریان در تشریح این موضوع اظهار داشت: عملکرد مطلوب نیروگاه، محصول هم‌افزایی میان تجهیزات و نیروی انسانی متخصص است. بر این اساس بهره‌برداری مستمر، رسیدگی به چالش‌های فنی و مدیریت هم‌زمان تولید برق و ارسال آب، تلاش کارکنان در واحدهای بهره‌برداری، تعمیرات و پشتیبانی، پشتوانه اصلی ما در تحقق این اهداف تولیدی بوده است.ِ