باشگاه خبرنگاران جوان - محمودرضا سماواتی این خصوص اظهار کرد: از مجموع ۷۳ طرح نشان‌دار مالیاتی در حال اجرا در استان، ۴۶ طرح به ساخت و تکمیل فضاهای آموزشی و مدارس اختصاص دارد و بقیه طرح‌ها در بخش‌های بهداشت و درمان، کتابخانه، ورزش و جوانان، شهرسازی و تأمین آب اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به رشد چشمگیر مشارکت مردمی در این طرح افزود: امسال ۱۷ هزار و ۸۵۱ مؤدی مالیاتی در این طرح مشارکت کرده‌اند که این آمار بیش از دو برابر سال گذشته است.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان تکمیل بیمارستان میناب و کتابخانه ملی هرمزگان را از جمله مهم‌ترین طرح‌هایی برشمرد که اعتبار مورد نیاز آن‌ها با مشارکت مؤدیان تأمین شده است.

سماواتی یادآور شد: امسال برای سومین سال متوالی، طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» با هدف فراهم‌کردن امکان مشارکت مستقیم مؤدیان در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی در حال اجراست. طبق این فرآیند، در ابتدای هر سال سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی استانداری‌ها، طرح‌های نیمه‌تمام و دارای اولویت را به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌کند.

وی افزود: پس از بارگذاری فهرست طرح‌ها در سامانه‌های مالیاتی، مؤدیان هنگام ارائه اظهارنامه مالیاتی می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان طرح‌های معرفی‌شده انتخاب نمایند. نقش سازمان امور مالیاتی در این فرآیند، بستره‌سازی برای مشارکت مؤدیان و هدایت انتخاب آنان به سمت طرح‌های عمرانی و زیرساختی استان است و تخصیص منابع بر عهده سازمان برنامه و بودجه و اجرای طرح‌ها بر عهده دستگاه‌های اجرایی مربوطه خواهد بود.

منبع : صدا و سیما