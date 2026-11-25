باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه به شهروندان این کشور در غرب آسیا درباره افزایش تهدید‌های امنیتی و احتمال هدف قرار گرفتن آنها در حملات یمن هشدار داد و از آنها خواست هوشیار باشند و خود را برای احتمال بروز اختلال در حمل‌ونقل هوایی آماده کنند.

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای امنیتی ادعا کرد: «شهروندان آمریکایی حاضر در منطقه خاورمیانه باید در شرایط افزایش خطر حملات مسلحانه از سوی جنبش انصارالله یمن، هوشیاری و احتیاط بیشتری به خرج دهند.»

این وزارتخانه افزود تحولات امنیتی منطقه ممکن است به لغو شماری از پروازها، بسته شدن حریم‌های هوایی و بروز اختلالات دیگری در روند سفر و جابه‌جایی منجر شود.

وزارت امور خارجه آمریکا از شهروندان خود خواست تحولات امنیتی و اطلاعیه‌های صادرشده از سوی نمایندگی‌های دیپلماتیک این کشور را دنبال کنند و برای آگاهی از هرگونه تغییر احتمالی در زمان‌بندی یا مسیر پروازها، وضعیت پرواز‌های خود را از شرکت‌های هواپیمایی پیگیری کنند.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق