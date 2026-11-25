باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بررسی آمار تولید و مصرف گاز کشور در ۳ آذر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، از مجموع ۷۰۶ میلیون مترمکعب گاز تولیدی، ۳۸۸ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز مصرف شده است.

بر اساس آمار ثبت‌شده در این روز، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز به ۳۸۸ میلیون مترمکعب رسید که معادل ۵۵ درصد از مجموع تولید گاز کشور است.

این میزان مصرف بیانگر سهم قابل توجه بخش خانگی، تجاری و صنایع جز از گاز تولیدی کشور است؛ بخشی که با افزایش مصرف در روزهای سرد سال، نقش مهمی در تراز مصرف گاز و مدیریت منابع انرژی کشور ایفا می‌کند.