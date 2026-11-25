باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست خبری معاون تربیت‌بدنی آموزش و پرورش صبح امروز برگزار شد. در این نشست حمید رضا صائبی، رئیس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی با اشاره به اینکه این نهاد یک فدراسیون چندرشته‌ای با بیش از ۱۶ میلیون مخاطب است، اظهار داشت: رویکرد اصلی ما بر پایه ورزش تربیتی و همگانی استوار است، هرچند نگاهی ویژه نیز به حوزه ورزش قهرمانی داریم. هدف بنیادین ما، انتقال سلامت و نشاط به دانش‌آموزان و در حقیقت تحقق تربیت همه‌جانبه آنان است تا این فدراسیون بتواند به عنوان مرجع مطمئنی در شناسایی، پرورش، هدایت و نگهداشت استعدادها عمل کرده و آن‌ها را به عرصه‌های ورزشی مختلف معرفی کند.

وی افزود: مسابقات ورزشی دانش‌آموزی در یک فرآیند مرحله‌ای، از سطح مدارس و المپیادهای ورزشی مدرسه‌ای تا سطوح ملی و بین‌المللی طراحی و اجرا می‌شود. این بستر، یکی از اصلی‌ترین راه‌های شناسایی استعدادهای برتر برای حضور در رویدادهای جهانی است.

صائبی با توضیح روند انتخاب ورزشکاران گفت: برگزیدگانی که در سطوح مقدماتی برتر می‌شوند، با برنامه‌ریزی فدراسیون و با مشارکت فدراسیون‌های تخصصی، وارد مرحله انتخاب نهایی می‌شوند. پس از تشکیل تیم‌ها، اردوهای آماده‌سازی، ارزیابی‌های فنی و آمادگی جسمانی انجام شده و با انجام امور ثبت‌نام و هماهنگی‌های اجرایی، کاروان برای حضور در مسابقات جهانی ورزش مدارس (ژیمنازیا) آماده می‌شود.

رئیس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی در ادامه با تأکید بر اهمیت حضور در این عرصه‌ها تصریح کرد: حضور کاروان جمهوری اسلامی ایران در این رویدادها صرفاً یک شرکت در مسابقه نیست، بلکه فرصتی است برای اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر ملت‌ها و شنیده شدن نام ایران از زبان نوجوانان ورزشکار در جهان. وی تصریح کرد: هر مدال و پیروزی، حاصل تلاش‌های مستمر دانش‌آموز، خانواده، مربیان و مجموعه نظام تعلیم و تربیت کشور است.

وی در خصوص مسابقات جهانی ورزش مدارس (ژیمنازیا) که توسط فدراسیون بین‌المللی ورزش مدارس برگزار می‌شود، یادآور شد: این مسابقات که به صورت دوسال‌یک‌بار برگزار می‌گردد، شامل دو بخش زیر ۱۵ سال و زیر ۱۸ سال است.

صائبی با اشاره به سوابق حضور ایران در این رقابت‌ها افزود: ایران تاکنون در دو دوره از این مسابقات حضور داشته است؛ نخستین حضور در سال ۲۰۱۸ در مراکش بود که در آن تنها در رشته کشتی آزاد فرهنگی شرکت کردیم و موفق به کسب مقام هشتم جهان شدیم. دومین حضور نیز در سال ۲۰۲۴ در بحرین رقم خورد که در آن با حضور در ۱۲ رشته، موفق شدیم رتبه پنجم جهان را پس از کشورهای برزیل، چین، تایپه و رومانی از آن خود کنیم.

صائبی با اشاره به بیستمین دوره ژیمنازیا که امسال در کشور برزیل (شهر ریو دژانیرو) برگزار می‌شود، گفت: این دوره با حضور ۴۹ کشور و ۳۰۰۰ شرکت‌کننده از تاریخ ۱۲ تا ۱۷ آذر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. ایران در این دوره در ۱۰ رشته ورزشی شامل کشتی، تکواندو، کاراته، جودو، شطرنج، دوومیدانی، پارادومیدانی، والیبال ساحلی، روئینگ و دوچرخه‌سواری حضور دارد.

وی همچنین جزئیات اعزامی را چنین تشریح کرد: ما در این دوره با ۲۳۴ نفر همراه، شامل ۱۶۲ ورزشکار به برزیل اعزام می‌شویم که از این میان ۵۹ نفر دختر و ۱۶۲ نفر ورزشکار شامل ۹۳ پسر و ۴۹ دختر هستند. همچنین ۳۹ مربی (۱۴ زن و ۲۵ مرد) و ۲۰ سرپرست در این کاروان حضور دارند که هدف ما از این حضور، کسب جایگاه‌های برتر در سکوی جهانی است.