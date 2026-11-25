باشگاه خبرنگاران جوان - در هفتادُر، روستای تاریخی اردکان یزد، درختچه‌هایی باقی مانده‌اند که عطر برگ‌هایشان با خاطره‌های قدیمی مردم و آیین زرتشتی گره خورده است؛ «مورد» یا «مورت» به‌عنوان میراثی زنده که اگر برای نگهداری اش کاری نشود، ممکن است آخرین بازمانده‌هایش هم از بین بروند.

به‌گفته یکی از اهالی روستای هفتادُر، این گیاه که از گذشته در فرهنگ مردم منطقه و به‌ویژه زرتشتیان جایگاه ویژه‌ای داشته به‌دلیل تغییر مسیر و سیمانی شدن جوی آب، کاهش رطوبت و بی‌توجهی به نگهداری از آن بخش زیادی از رویشگاه خود را از دست داده و اکنون فقط قسمت کوچکی از آن باقی مانده است.

ابراهیم عامری می‌گوید: «این گیاه درختی بزرگ نیست، بلکه درختچه‌ای است که در امتداد جوی آب قدیمی و میان باغ‌های روستا رشد می‌کرد. در گذشته، این درختچه در طول مسیر جوی آب گستردگی زیادی داشت، اما پس از آنکه جوی را سیمانی کردند و میزان آب و رطوبت اطراف آن کاهش یافت بخش عمده‌ای از گیاه خشک شد و فقط چند متر از آن باقی ماند.»

او با بیان اینکه این گیاه از گذشته در منطقه شناخته‌شده بوده است، ادامه می‌دهد: «در برخی کتاب‌های مربوط به آثار تاریخی، فرهنگ و گیاهان بومی یزد به این درختچه اشاره شده و درباره ارتباط آن با آیین زرتشتی توضیحاتی آمده است. تا جایی که اطلاع دارم زرتشتیان این گیاه را مقدس می‌دانستند و به‌دلیل ویژگی‌ها و خواص احتمالی‌اش، از قسمت‌های مختلف آن استفاده می‌کردند.»

عامری توضیح می‌دهد: «در گذشته، هنگامی که فردی در روستا فوت می‌کرد شاخه‌هایی از این گیاه را می‌چیدند و روی مزار او قرار می‌دادند. این رسم در میان زرتشتیان وجود داشت، اما بعد‌ها مسلمانان منطقه نیز ۵۰- ۴۰ سال پیش این کار را انجام می‌دادند. به‌نظر می‌رسد عطر خوش برگ‌های گیاه یکی از دلایل استفاده از آن در مراسم مربوط به درگذشتگان است.»

او درختچه مورد را بخشی از خاطره تاریخی و فرهنگی این روستا می‌داند و می‌گوید: «باقی ماندن همین بخش کوچک نیز اهمیت دارد و اگر برای حفاظت از آن اقدامی نشود، ممکن است آخرین نمونه‌های این گیاه در روستا از بین برود.»‌

منبع: روزنامه همشهری