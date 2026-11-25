رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آمل از مهار آتش‌سوزی در حدود سه هزار مترمربع از جنگل‌های بیما در منطقه چلاو خبر داد و گفت: حضور به‌موقع نیروهای منابع طبیعی و همکاری جوامع محلی مانع از سرایت آتش به سایر بخش‌های جنگل شد.

نعمت‌الله کوهستانی روز چهارشنبه در گزارشی به خبرنگاران اظهار کرد: آتش‌سوزی در عرصه جنگلی بیما واقع در دهستان چلاو رخ داد که با حضور نیروهای سرجنگلبانی شاهزید، مأموران منابع طبیعی، جوامع محلی و همیاران طبیعت به‌طور کامل مهار شد.

وی با اشاره به وسعت حریق افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، حدود سه هزار مترمربع از عرصه جنگلی دچار آتش‌سوزی شد و با توجه به شیب زیاد و صعب‌العبور بودن منطقه، عملیات مهار حریق با دشواری همراه بود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آمل، سهل‌انگاری عوامل انسانی را علت اولیه وقوع این حادثه اعلام کرد و تصریح کرد: سرعت عمل نیروهای حاضر در منطقه و مشارکت مردم محلی موجب شد آتش پیش از گسترش به بخش‌های دیگر جنگل کنترل شود.