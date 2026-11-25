باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۵ میلیون و ۲۷۸ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۵۵ میلیون تومان
|نیم سکه
|۱۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۸ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۵ میلیون و ۲۷۸ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان