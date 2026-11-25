باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مجتبی محسنی، روز چهارشنبه چهارم آذر در این خصوص اظهار کرد: این اقدام در راستای تحقق بند ۱۰ ماده پنج دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی و اجرای دستورالعمل حفاظتی شرح وظایف و ماموریت‌های حفاظت شرکت‌های مستقر در بندر شهید رجایی اجرایی می‌شود.

وی افزود: در این دوره از ارزیابی، ۸۳ شرکت شامل ۳۳ شرکت کانتینری، ۲۰ شرکت فله ۲۰۰ هکتاری، ۲ شرکت غله گندم، ۳ شرکت روغن نباتی، ۱۹ شرکت مخزنی و ۶ شرکت عمران، راه‌سازی و آب‌شیرین‌کن برقی زیر ذره‌بین تیم‌های ممیزی قرار می‌گیرند.

سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با تأکید بر لزوم آمادگی کامل شرکت‌ها تصریح کرد: تمامی واحدهای مستقر باید ضمن پیش‌بینی تعهدات لازم، با بازنگری در وضعیت موجود، بررسی انطباق عملکرد با ضوابط حفاظتی، تکمیل مستندات و رفع نواقص احتمالی، بستر مناسب را برای حضور تیم‌های ممیزی و ارتقای اثربخشی اقدامات حفاظتی فراهم کنند.

محسنی با اشاره به نتایج ارزیابی‌های پیشین نیز خاطرنشان کرد: بر اساس ممیزی صورت‌گرفته در نیمه دوم سال گذشته، از مجموع شرکت‌های ارزیابی‌شده، ۴۶ شرکت موفق به کسب رتبه «خوب» و ۹ شرکت نیز موفق به دریافت رتبه «عالی» شدند که نشان‌دهنده روند رو به رشد استانداردهای حفاظتی در این منطقه استراتژیک است.