باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پیرو اطلاعیه به تاریخ ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در خصوص اعلام نتایج نهایی آزمون‌های سراسری و دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ (رشته‌های تحصیلی پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی)، نتیجۀ نهایی پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیر انتفاعی امام صادق (ع) در تارنمای سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org منتشر شده است.

افرادی که مشخصات آنان به عنوان پذیرفته‌شدۀ نهایی اعلام شده است باید با توجه به توضیحات ذیل نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند:

۱- زمان و نحوه ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان از طریق درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه غیر انتفاعی امام صادق (ع) اعلام خواهد شد.

۲- عدم مراجعۀ پذیرفته‌شدگان برای ثبت‌نام در زمان مقرر، به منزلۀ انصراف از ثبت‌نام تلقی شده و هیچ‌گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۳- آن‌دسته از متقاضیانی که در مرحلۀ اعلام نتایج نهایی رشته‌های تحصیلی پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (تاریخ ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵) در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی قرار گرفته‌اند و هم‌اکنون نیز در ردیف پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیر انتفاعی امام صادق (ع) قرار دارند، باید از دو رشته قبولی اعلام شده، یکی را به دلخواه انتخاب و در آن رشته ثبت‌نام و به تحصیل بپردازند. ثبت‌نام در یک رشتۀ تحصیلی به منزله انصراف از رشتۀ قبولی دیگر تلقی خواهد شد.

۴- پذیرفته‌شدگان باید بر حسب مورد مطابق موارد درج شده در اطلاعیۀ اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزمون‌های سراسری و دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵ (رشته‌های تحصیلی با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) موجود در تارنمای این سازمان، نسبت به تهیه مدارک ثبت‌نامی اقدام و به دانشگاه ارائه کنند.

۵- متقاضیانی که در ردیف پذیرفته‌شدگان قرار نگرفته‌اند در صورت داشتن هرگونه سؤال یا اعتراض، باید موضوع را از طریق دانشگاه غیر انتفاعی امام صادق (ع) پیگیری کنند.