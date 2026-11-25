باشگاه خبرنگاران جوان - سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران، با حضور در برنامه «تهران ۲۰» درباره وضعیت حمل‌ونقل عمومی پایتخت اظهار کرد: بر اساس برنامه چهارم توسعه شهر تهران، مقرر بود تعداد واگن‌های مترو از هزار و ۳۷۵ دستگاه به هزار و ۸۹۸ دستگاه افزایش یابد و تعداد اتوبوس‌های سالم و فعال نیز به ۷ هزار دستگاه برسد، اما همچنان فاصله زیادی با اهداف تعیین‌شده وجود دارد.

وی با اشاره به وضعیت قرارداد تأمین واگن از چین گفت: سهم اولیه تهران از این قرارداد ۶۳۰ واگن بود که بعد‌ها وعده افزایش آن به ۷۹۰ و حتی هزار و ۲۰۰ دستگاه مطرح شد، اما تاکنون حتی یک واگن از این قرارداد به تهران نرسیده است.

تشکری هاشمی افزود: قرارداد مذکور در سال ۱۳۹۶ منعقد شد، اما پیش‌پرداخت آن تا سال ۱۴۰۳ انجام نشد و در نهایت با همکاری دولت و شهرداری، ۱۵ درصد پیش‌پرداخت قرارداد در چند مرحله پرداخت شد. با این حال، به دلیل شرایط ناشی از تحریم‌ها و جنگ و همچنین ابهام‌های مطرح‌شده از سوی طرف چینی، نمی‌توان با اطمینان درباره زمان ورود واگن‌ها سخن گفت.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی تصریح کرد: صنعتگران ایرانی توانسته‌اند ۱۴ واگن در قالب دو رام قطار تولید و وارد مدار کنند. این موضوع نشان می‌دهد ظرفیت داخلی برای تأمین بخشی از نیاز مترو وجود دارد و باید از این توان حمایت بیشتری شود.

وعده ساخت مترو در پنج سال بیشتر شبیه شعار است

وی با انتقاد از وعده‌های مطرح‌شده درباره توسعه خطوط مترو اظهار کرد: ساخت هر کیلومتر مترو با احتساب ایستگاه، قطار و تجهیزات، بین ۵۰ تا ۵۵ میلیون دلار هزینه دارد و احداث یک خط ۴۰ کیلومتری به بیش از دو میلیارد دلار اعتبار نیازمند است.

تشکری هاشمی ادامه داد: اگر قرار باشد با توان مالی فعلی شهرداری، ۱۷۰ کیلومتر خطوط جدید مترو در چهار خط وعده‌داده‌شده ساخته و خطوط موجود نیز تکمیل شود، انجام آن به صد سال زمان نیاز دارد. برخی وعده می‌دهند این اقدامات را در پنج سال انجام می‌دهند، در حالی که پنج سال فرصت داشته‌اند و اگر چنین امکانی وجود داشت، باید در همین مدت اقدام می‌کردند.

وی تأکید کرد: مشکل اصلی امروز مترو، کمبود واگن است و توسعه ایستگاه‌ها بدون تأمین قطار کافی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز شهروندان باشد.

تهران به ۷ هزار و ۵۰۰ اتوبوس نیاز دارد

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به کمبود ناوگان اتوبوسرانی گفت: تهران به حدود ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس نیاز دارد، در حالی که بر اساس آمار اعلامی شهرداری، تعداد اتوبوس‌های فعال حدود ۲ هزار و ۲۵۰ دستگاه است.

وی توسعه اتوبوسرانی را راهکاری سریع‌تر و عملیاتی‌تر برای حل مشکلات حمل‌ونقل پایتخت دانست و افزود: با وجود اختصاص بودجه، تولیدکنندگان داخلی برای فروش اتوبوس با مشکلاتی مواجه هستند و همچنان نگاه‌ها به خرید از کشور‌های خارجی معطوف است.

تشکری هاشمی تصریح کرد: همان‌طور که برای خرید اتوبوس از شرکت‌های خارجی ارز پرداخت می‌شود، باید منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی نیز تأمین شود تا بتوانند ظرفیت تولید خود را افزایش دهند.

رایگان شدن مترو و اتوبوس نیازمند بررسی کارشناسی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره پیشنهاد رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: حمایت از اقشار نیازمند از جمله دانشجویان، دانش‌آموزان، سربازان و افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مورد پذیرش است، اما رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی برای همه شهروندان باید بر اساس بررسی‌های کارشناسی انجام شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران افزود: ابتدا باید مشخص شود آیا حذف هزینه پنج تا هفت هزار تومانی بلیت می‌تواند شهروندان را به کنار گذاشتن خودرو‌های شخصی ترغیب کند یا خیر. اگر آمار و اطلاعات چنین تأثیری را اثبات کند، از اجرای این طرح استقبال می‌کنیم.

وی تأکید کرد: پیش از اجرای طرح‌هایی مانند رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی، باید ظرفیت ناوگان افزایش یابد و فاصله حرکت اتوبوس‌ها به حداکثر ۱۰ دقیقه و قطار‌های مترو به دو تا سه دقیقه کاهش پیدا کند.

درخواست ابطال دستورالعمل نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی

تشکری هاشمی همچنین درباره افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: بر اساس دستورالعملی که از سوی دو وزیر وقت صادر شده، اختیار نرخ‌گذاری خدمات این شرکت‌ها به خود آنها واگذار شده و شهرداری و شورای شهر نقشی در تعیین نرخ‌ها ندارند.

وی با انتقاد از این وضعیت، از دیوان عدالت اداری درخواست کرد دستورالعمل مذکور را بررسی و ابطال کند تا اختیار نرخ‌گذاری به شهرداری بازگردد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران در پایان با اشاره به عقب‌ماندگی در نوسازی ناوگان تاکسیرانی اظهار کرد: با وجود پیش‌بینی اضافه شدن ۶۵ هزار تاکسی به ناوگان، تاکنون تنها ۱۰ هزار تاکسی نوسازی شده است و برای بهبود کیفیت خدمات و کاهش مصرف سوخت، باید روند نوسازی این ناوگان مورد بازنگری قرار گیرد.