باشگاه خبرنگاران جوان - پیش از آنکه مؤسسه بازی‌سازی راک‌استار اعلام کند که نسخه جدید بازی رایانه‌ای‌اش به بازار می‌آید، هیچ‌کس فکر نمی‌کرد ساعت صفر پنجشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ یا همان ۲۸ آبان نقطه آغاز یک تب فراگیر باشد که شب‌بیداری‌های دنباله‌دار و بسیاری از عادت‌های تازه را برای تعدادی از جوانان ایرانی و ساکنان گوشه و کنار دنیا رقم بزند.

در این تاریخ با رونمایی از بازی تعاملی جی‌تی‌ای ۶ دروازه شهری بی‌قانون به نام وایس سیتی روی گیمر‌های عشق بازی گشوده شد که با ترفند‌های سازندگانش، گیمر‌ها را به این شهر خیالی وابسته می‌کند و در سبک زندگی آنها چالش‌ها و تغییراتی عجیب‌و‌غریب به‌وجود می‌آورد؛ اتفاقی که برای برخی از جوانان ایرانی هم رقم خورد. حاشیه‌ها و دردسر‌های این بازی به حدی بوده که تعدادی از کشورها برای آن محدودیت‌یا ممنوعیت‌هایی را وضع کرده‌اند.

خانه‌هایی که گیم‌نت شدند

عرضه‌نشدن نسخه موبایلی بازی جی‌تی‌ای ٦ باعث شده که گیمر‌ها نتوانند با تلفن همراهشان به وایس‌سیتی سرک بکشند و اگر می‌خواهند شخصیت‌های خلافکار این شهر را در سرقت‌های بزرگشان همراهی کنند، باید در ساعات بازی از نعمت داشتن یک گوشه دنج و تجهیزاتی به‌روز مانند پلی استیشن‌۵ و ایکس باکس سری اکس برخوردار باشند.

این موضوع باعث شده کسانی که پیش از انتشار این بازی با صرف هزینه‌ای چند ده میلیونی دم و دستگاه آن را فراهم کرده‌اند، این امکانات را با گیمر‌های غریبه و آشنا به اشتراک بگذارند. یکی از این گیمر‌های دست و دل‌باز در صفحه مجازی‌اش آدرس آپارتمانی در شمال تهران را منتشر کرده و نوشته است: «من دوست دارم این بازی را دسته‌جمعی بازی کنیم، اگر پایه‌اید این آدرس... یک هفته مهمان من هستید، اینترنت رایگان است و خورد و خوراک دنگی حساب می‌شود.» تعدادی از گیمر‌های مجهز هم که به‌اندازه او دست و دل‌باز نبوده‌اند، تصمیم گرفته‌اند از خانه‌های شخصی‌شان که به گیم‌نت‌های موقت تبدیل کرده‌اند درآمدی دندان‌گیر به‌دست آورند و پست‌های صفحه‌های مجازی آنها به آگهی‌های مشاوران املاک بی‌شباهت نیست: «ساعت ١٦ تا ٤صبح پذیرای گیمر‌ها هستیم... هزینه تماشای بازی ساعتی ٤٠٠ هزار تومان... شرکت در بازی ساعتی ٨٠٠ هزار تومان.»

یک قدم بزرگ به‌سوی تنهایی

میان سیل محتوا‌های متنی و تصویری تولید شده در فضای مجازی که در قالب‌های جدی و طنز تأثیر انتشار بازی جی تی‌ای ٦ بر سبک زندگی گیمر‌ها را تعریف کرده‌اند، پست اینستاگرامی علیرضا رمضانی، فعال مجازی، جالب و قابل‌توجه است. این فعال مجازی از زیست شبانه نوشته است: «آخرین تیر به تابوت تاهل و روابط انسانی! آدم‌ها بیش‌از‌پیش تنها و مجازی می‌شوند تا کنترل‌کنندگان جوامع، شب آسوده بخوابند!»

این تعبیر نهال موسوی هم که از کاربران دست به قلم اینستاگرام است، به خوبی پیشروی و توسعه قلمرو بازی‌های رایانه‌ای در زندگی جوانان امروزی را نشان می‌دهد: «روزگاری سینما بود که مردم را بی‌خواب می‌کرد، حالا این نقش را بازی رایانه‌ای بر عهده گرفته که مردم برایش مرخصی می‌گیرند، آن هم نه برای تماشا که برای زیستن در دنیایی ساختگی.»

در کنار این تحلیل‌های جدی، تعدادی از کاربران هم درباره دردسر‌های انتشار این بازی، پست‌هایی با ته‌مایه‌های طنز در شبکه ایکس و اینستاگرام منتشر کرده‌اند: «از پنجشنبه که همسرم با من و پسرم خداحافظی کرد تا با دوستانش جی تی‌ای بازی کند، هنوز به خانه نیامده و در خانه دوستش مشغول بازی است. از محل کارش هم ٣ روز مرخصی گرفته است! دوستانش سلام من را به او برسانند!» یا کاربر دیگری نوشت: «من مدیر یک دبیرستان پسرانه‌ام، از پنجشنبه که این بازی رونمایی شد، همه دانش‌آموزان مدرسه دچار درد‌های مزمن شده‌اند و به استراحت چند روزه نیاز دارند!» و پدری هم اینگونه از اثرات منفی بازی گفت: «پسر من از پنجشنبه که به اتاقش رفت تا ۳۶ ساعت بعد نخوابید و خوراکش فقط کیک و قهوه بود تا بیدار بماند...»

پیامد‌های جبران ناپذیر روانی

برخی از کشور‌ها مانند استرالیا برای مخاطبان خود، رده‌بندی سنی تعریف کرده‌اند و براساس این رده‌بندی، کودکان و نوجوانان زیر١٨ سال مجاز نیستند این بازی آنلاین را تجربه کنند، اما در بسیاری از ویدئو‌هایی که شمارش معکوس و هیجان گیمر‌ها برای به‌پایان رسیدن انتظار ۱۳‌ساله آنها و رسیدن لحظه انتشار بازی را به تصویر می‌کشید، سن گیمر‌ها به ۱۳ سال هم نمی‌رسید!

این رده‌بندی سنی برای والدین کودکان هشداری جدی به شمار می‌آید که فرزندان خردسال و نوجوان خود را از تجربه انواع‌و‌اقسام شرارت و جرم و جنایت در ایالت‌تخیلی لئونیدا و آثار و پیامد‌های جبران‌ناپذیر روانی و شخصیتی آن به دور نگه دارند، ولی پست‌ها و پیام‌های اینستاگرامی والدین گیمر‌های کم‌سن و سال نشان می‌دهد آنها برای به‌دست‌آوردن دل فرزندانشان نه‌تنها خط‌قرمز‌های بازی‌سازان، بلکه بسیاری از محدودیت‌های مالی زندگی شخصی‌شان را هم نادیده گرفته‌اند، مانند این ۲ نفر که در شبکه‌های اجتماعی از شیوه عجیب خرید این بازی نوشتند: «برای شادی پسرم موتورسیکلتم را فروختم و کنسول خریدم.»، «پس‌اندازی را که برای تعویض لپ‌تاپ پسرم گذاشته بودیم به اصرار او مجبور شدیم برای خریدن بازی جی تی‌ای ٦ خرج کنیم...»

یک بازی خیلی لاکچری

پرسه‌زنی در خیابان‌های وایس سیتی و سرک‌کشیدن به گوشه و کنار آن برای گیمر‌ها کم‌هزینه نیست و خرید نسخه بازی تا کنسول و دم و دستگاه آن خرج و برجی میلیونی روی دست آنها می‌گذارد. دانیال شفیعی که فروشنده تجهیزات بازی‌های ویدئویی است و از به‌روز‌کردن و تهیه تجهیزات بازی تعاملی جی تی‌ای ٦ برای مشتریان عاشق بازی‌اش می‌گوید: «از حدود یک‌ماه پیش جوانان و نوجوانان و حتی پدر و مادر‌ها برای خرید پلی استیشن ۵ و ایکس باکس به من مراجعه می‌کردند و، چون تهیه این وسایل حدود ٢٠٠ میلیون تومان هزینه دارد، بسیاری از آنها پلی استیشن و ایکس باکس استوک تهیه می‌کردند که ۶٠-۵٠ میلیون تومان با تجهیزات نو تفاوت قیمت دارد.» این مبلغ قابل‌توجه تنها هزینه‌ای نیست که گیمر‌ها برای سفر به وایس سیتی می‌پردازند و خرید بازی هم ٢١ تا ٣٠ میلیون تومان برای آنها آب خورده است. خرید لااقل ٢١٢گیگابایت اینترنت هم از ملزومات هزینه‌بر دیگر این بازی لاکچری محسوب می‌شود.

آقای فروشنده‌مشتریان بسیاری داشته که تلاش‌شان برای پایین‌آوردن هزینه بازی به گرفتار‌شدن در دام کلاهبرداران منتهی شده است: «همه نسخه‌هایی که در فضای مجازی به‌عنوان نسخه‌های موبایلی بازی منتشر شده، جعلی و دروغ است و حساب بسیاری از مشتریانم با وارد‌شدن به لینک این نسخه‌ها خالی شده است.»

منبع: روزنامه همشهری