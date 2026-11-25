باشگاه خبرنگاران جوان - سعید مهرزادی روز پنجشنبه با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط تبلیغات فرآورده‌های سلامت‌محور اظهار کرد: داروها به دلیل ماهیت تخصصی، آثار درمانی و عوارض احتمالی، مشمول ضوابط خاص تبلیغاتی هستند و تبلیغ مستقیم آن‌ها برای عموم مردم، برخلاف رویه‌های معمول بازاریابی کالاهای مصرفی، مجاز نیست.

وی با اشاره به فرآورده‌های تزریقی کاهش وزن از جمله داروهای حاوی تیرزپاتاید افزود: این داروها باید با تشخیص و تحت نظارت پزشک مصرف شوند و معرفی تجاری آن‌ها به عموم مردم از طریق تبلیغات محیطی، رسانه‌های عمومی، شبکه‌های اجتماعی، صفحات فروش و همکاری با اینفلوئنسرها، مشمول ممنوعیت تبلیغات عمومی دارو است.

مهرزادی تصریح کرد: این ممنوعیت محدود به مناسبت یا زمان خاصی نیست و در تمام طول سال اعتبار دارد؛ بنابراین استفاده از مناسبت‌هایی مانند بلک‌فرایدی، برگزاری کمپین‌های فروش، اعلام تخفیف‌های ویژه و ایجاد فرصت‌های محدود خرید برای ترغیب مردم به تهیه دارو نیز نمی‌تواند توجیهی برای تبلیغ و بازاریابی عمومی فرآورده‌های دارویی باشد.

از تبدیل داروهای تزریقی کاهش وزن به ابزار تبلیغات تجاری خودداری کنند

وی ادامه داد: شرکت‌ها، صفحات و فعالان فضای مجازی باید از تبدیل داروهای تزریقی کاهش وزن به ابزار تبلیغات تجاری و فروش‌های هیجانی خودداری کنند. دارو کالای مصرفی نیست که بتوان با روش‌های مرسوم بازاریابی، برای آن تقاضای عمومی ایجاد کرد یا با تخفیف‌های مناسبتی مردم را به خرید و مصرف آن ترغیب کرد.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: انتشار محتوا با عناوینی مانند معرفی محصول، تجربه مصرف‌کننده یا آموزش سلامت نیز در صورتی که در عمل با هدف ترویج مصرف یک برند دارویی و ترغیب مخاطبان به تهیه آن انجام شود، ماهیت تبلیغاتی دارد و تغییر عنوان محتوا موجب خروج آن از شمول ضوابط قانونی نخواهد شد.

مهرزادی با تأکید بر تفاوت میان اطلاع‌رسانی عمومی درباره چاقی و روش‌های درمان آن با تبلیغ تجاری یک فرآورده دارویی گفت: آگاهی‌بخشی درباره چاقی، عوامل خطر، ضرورت اصلاح سبک زندگی و روش‌های علمی درمان، با رعایت ضوابط امکان‌پذیر است؛ اما این موضوع نباید به ابزاری برای تبلیغ برندهای دارویی یا تشویق افراد به مصرف خودسرانه دارو تبدیل شود.

تغییر عنوان محتوا، تبلیغ تجاری دارو را از شمول ممنوعیت خارج نمی‌کند

وی افزود: ارائه اطلاعات تخصصی درباره ویژگی‌های دارویی، شواهد اثربخشی، موارد مصرف، عوارض و ملاحظات ایمنی به پزشکان و داروسازان، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط امکان‌پذیر است و نباید با تبلیغات عمومی برای مصرف‌کنندگان یکسان تلقی شود.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو تأکید کرد: سازمان غذا و دارو با هدف صیانت از سلامت مردم، تبلیغات فرآورده‌های سلامت‌محور را رصد می‌کند و با هرگونه تبلیغ عمومی غیرمجاز دارو، چه در قالب تبلیغات متعارف و چه با پوشش فروش ویژه، تخفیف‌های مناسبتی و کمپین‌های تجاری، در صورت احراز تخلف، مطابق مقررات برخورد خواهد کرد.

مهرزادی گفت: رعایت ضوابط تبلیغات دارویی و توجه به جایگاه تشخیص و تجویز پزشک، از الزامات اطلاع‌رسانی مسئولانه در حوزه فرآورده‌های سلامت‌ محور است.

منبع: سازمان غذا و دارو