باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی نظرزاده، مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب قم گفت: خط انتقال آب مجتمع آبرسانی قاهان به طول ۱۵ کیلومتر با هدف تأمین آب شهر قاهان و روستا‌های «بنابر، آقالک، جمزقان و چاهک» به مدت ۶ ماه انجام خواهد شد و برای اجرای کامل آن به ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی افزود: با پیگیری‌ها و حمایت‌های استاندار قم و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و همچنین مساعدت فرماندار شهرستان جعفرآباد، شهردار قاهان و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره‌کل منابع طبیعی، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت آب منطقه‌ای و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در کنار بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی، زمینه اجرای فاز نخست این طرح فراهم شده‌است.

نظرزاده همچنین با اشاره به زیرساخت‌های مورد نیاز برای این طرح گفت: حفر چاه، احداث مخازن ذخیره آب و ایستگاه پمپاژ از بخش‌های ضروری این طرح است که پیگیری تأمین اعتبار و اجرای آنها در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان قرار دارد و از جمله موارد مورد تأکید وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز به شمار می‌رود.

وی مشارکت خیرین و ظرفیت گروه‌های جهادی را در پیشبرد طرح‌های زیرساختی آبرسانی مؤثر دانست و ابراز داشت: امیدواریم با تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت‌های مردمی، زمینه تکمیل این پروژه و تقویت زیرساخت‌های تأمین آب شهر قاهان و روستا‌های تحت پوشش آن فراهم شود.

قاهان در منطقه جعفرآباد قم با جمعیت حدود پنج هزار نفر در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲با موافقت وزارت کشور وقت به شهر تبدیل شد. این شهر ۲۳ روستا دارد.