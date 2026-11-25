باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، آیین آغاز عملیات اجرایی بخش سواره‌رو زیرگذر شهید زقر با حضور رضا محمدی، شهردار منطقه ۱۸، نمایندگان اداره‌کل راه‌آهن استان و دستگاه‌های خدمات‌رسان برگزار و کلنگ احداث این بخش از زیرگذر، واقع در محدوده زیرین خط‌آهن تهران ـ اهواز، به زمین زده شد.

رضا محمدی، شهردار منطقه ۱۸، در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه در یکی از محور‌های پرتردد جنوب تهران اظهار کرد: تفکیک مسیر پیاده و سواره در زیرگذر شهید زقر، واقع در محل تلاقی محلات صادقیه و ولیعصر جنوبی، از طرح‌های مهم عمرانی این دوره مدیریت شهری است که نقش مؤثری در ارتقای ایمنی و روان‌سازی تردد خواهد داشت.

وی افزود: پس از احداث بخش پیاده‌رو با همکاری اداره‌کل راه‌آهن استان و دستگاه‌های خدمات‌رسان، فضای مورد نیاز برای اجرای بخش جدید سواره‌رو فراهم شد و امروز عملیات اجرایی آن به‌صورت رسمی آغاز شده است.

شهردار منطقه ۱۸ ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، جانمایی کالورت‌های بتنی این پروژه طی روز‌های آینده انجام خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که اجرای عملیات، کمترین اختلال را در حرکت قطار‌های مسیر تهران ـ اهواز ایجاد کند.

محمدی با بیان اینکه بخش سواره‌رو، اصلی‌ترین فاز اجرایی پروژه زیرگذر شهید زقر محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: با تکمیل این مرحله، امکان تردد وسایل نقلیه به‌صورت رفت‌وبرگشت و بدون توقف فراهم می‌شود و بخش قابل توجهی از مشکلات و مخاطراتی که طی بیش از دو دهه شهروندان این محدوده را تحت تأثیر قرار داده، برطرف خواهد شد.

وی تأکید کرد: کاهش احتمال برخورد خودرو با عابران پیاده، ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح رانندگی از مهم‌ترین دستاورد‌های اجرای این پروژه خواهد بود؛ طرحی که با تکمیل آن، یکی از گره‌های قدیمی ترافیکی و ایمنی جنوب شهر ساماندهی می‌شود.