باشگاه خبرنگاران جوان - حسین وفایی در راند سوم رقابت‌های مقدماتی اسنوکر قهرمانی UK بریتانیا که در شهر یورک انگلستان در حال برگزاری است، به مصاف «ایشپریت سینگ چادا» از هند رفت و در دیداری نزدیک با نتیجه ۶ بر ۵ به برتری رسید.

وفایی با این پیروزی راهی راند چهارم شد و در این مرحله باید برابر «بن مرتنس» اسنوکرباز بلژیکی قرار بگیرد.

نماینده اسنوکر ایران به دلیل جایگاه خود در رده‌بندی جهانی از حضور در دو راند نخست این رقابت‌ها معاف بود و کار خود را از راند سوم آغاز کرد.

وفایی پیش از این در سال ۲۰۲۳ نیز عملکرد قابل توجهی در رقابت‌های قهرمانی UK داشت و توانسته بود تا مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات پیش برود.