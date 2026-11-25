باشگاه خبرنگاران جوان - جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در نامه‌ای به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند از تمامی افرادی که در کسب این افتخار نقش داشتند، قدردانی کرد.

اینفانتینو در این نامه با اشاره به عملکرد تیم فوتسال جوانان بانوان ایران در بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، کسب مدال برنز این مسابقات را دستاوردی قابل توجه برای فوتبال ایران عنوان کرد.

رئیس فیفا همچنین این موفقیت را حاصل تلاش، حرفه‌ای‌گری، تعهد و عشق واقعی به فوتبال دانست و تأکید کرد این دستاورد بار دیگر ظرفیت و استعداد فوتبال ایران را به نمایش گذاشته و می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر در سال‌های آینده باشد.

وی در پایان ضمن تبریک به بازیکنان، سرمربی، کادر فنی، تیم پزشکی و هوادارانی که از تیم حمایت کردند، برای رئیس فدراسیون آرزوی موفقیت کرد.