باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۴ آذر ماه) با همراهی استاندار گیلان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و جمعی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی از روند اجرای طرح بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی رشت بازدید کردند.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در این بازدید با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی متناسب با شرایط جمعیتی استان گفت: جمعیت گیلان را نمی‌توان صرفا دو و نیم میلیون نفر در نظر گرفت؛ چراکه در برخی مقاطع، به‌ویژه ایام پرتردد و شرایط خاص، جمعیت حاضر در استان تا ۱۰ برابر افزایش می‌یابد و این موضوع در جریان جنگ رمضان نیز به‌خوبی نمایان شد.

او با اشاره به تأخیر طولانی در اجرای طرح بیمارستان لاکان رشت افزود: با توجه به نیاز جدی استان گیلان به توسعه ظرفیت‌های درمانی، ضروری است با حمایت و همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات مورد نیاز این پروژه تأمین شود.

استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت تسریع در روند اجرای این طرح درمانی تصریح کرد: تکمیل طرح بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی رشت از اولویت‌های مهم استان در حوزه سلامت است و تحقق آن نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات درمانی و پاسخگویی به نیاز‌های جمعیت ساکن و شناور گیلان خواهد داشت.

در ادامه این بازدید، مسئولان سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی، گزارشی از روند مطالعات، مراحل اجرایی و آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح ارائه کردند.

در این بازدید غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا مصری، محسن بیگلری، الهام آزاد، محمدمهدی مفتح، هادی قوامی، سید نجیب حسینی، جبار کوچکی‌نژاد، مهرداد گودرزوند چگینی، عباس قدرتی، بیت‌الله عبداللهی، عبدالحسین روح‌الامینی، محسن زنگنه و عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

مطالعات اولیه ساخت این بیمارستان در سال ۱۳۸۸ با ظرفیت ۲۰۰ تخت آغاز شد و از سال ۱۳۹۲، اجرای طرح با ظرفیت ۴۲۱ تختخوابی در دستور کار قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان