باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فولاد سیرجان ایرانیان که در رقابت‌های لیگ مردان آسیای مرکزی ۲۰۲۶ به میزبانی شهر بوبانشور هند به مقام قهرمانی دست یافت، بامداد امروز (چهارشنبه چهارم آذرماه) از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به کشور بازگشت.

شاگردان بهروز عطایی در دیدار نهایی این رقابت‌ها با نتیجه سه بر یک تورپیدوز بنگلور هند را شکست دادند و ضمن کسب عنوان قهرمانی، سهمیه حضور در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا ۲۰۲۷ را نیز به دست آوردند.

فولاد سیرجان ایرانیان در این رقابت‌ها با کسب چهار پیروزی و یک شکست در مرحله مقدماتی، به نیمه‌نهایی صعود کرد و پس از پیروزی برابر تلوگو بلک هاوکس هند، راهی دیدار نهایی شد. این تیم در آخرین مسابقه خود نیز با غلبه بر تورپیدوز بنگلور، جام قهرمانی را بالای سر برد.

علی رمضانی، اشکان حق‌دوست، علی حاجی‌پور، ابوالفضل پاشا امیری، امین خواجه‌خلیلی، اسماعیل مسافر، سینا نیکپور، عرفان جلالی‌نژاد، محمد ولی‌زاده، امیرحسین توخته، علی شفیعی، رضا محمودآبادی، مهران توانا و رسول شهسواری بازیکنان فولاد سیرجان در این رقابت‌ها بودند.

تیم فولاد سیرجان ایرانیان که در سال ۲۰۲۶ عنوان نایب‌قهرمانی آسیا را نیز به دست آورد، از ۲۴ تا ۳۰ آذرماه در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های جهان ۲۰۲۶ به میزبانی لهستان شرکت خواهد کرد.