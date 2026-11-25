باشگاه خبرنگاران جوان - علی زندیه،مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم گفت: گرفتار شدن چهار نوجوان ۱۱ تا ۱۴ ساله در نوک قله کوه دوبرادران، مأموریتی دشوار و نفس‌گیر را برای آتش‌نشانان قمی رقم زد.

به گفته وی، پس از اعلام حادثه، ۹ نفر از آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۱۲ و ۲۴ با سه واحد عملیاتی ۴۲۴، ۵۲۴ و ۵۱۲ به محل اعزام شدند و عملیات تخصصی دسترسی به نوجوانان گرفتار در ارتفاعات را آغاز کردند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با بیان اینکه آتش‌نشانان در شرایط دشوار کوهستانی، مسیر‌های سخت‌گذر و تاریکی شب، با عزمی راسخ و تلاش بی‌وقفه برای رسیدن به کودکان وارد عمل شدند، گفت: سرانجام پس از سه ساعت عملیات طاقت‌فرسا، هر چهار نوجوان با موفقیت نجات یافته و به نقطه امن منتقل شدند.

این عملیات نفس‌گیر بار دیگر نشان داد که برای فرزندان این سرزمین، آتش‌نشانان تا آخرین لحظه و در سخت‌ترین شرایط، پای کار نجات جان انسان‌ها ایستاده‌اند.