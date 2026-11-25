باشگاه خبرنگاران جوان - آمپول‌های لاغری خانواده GLP-۱ در سال‌های اخیر به یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین روش‌های کاهش وزن در جهان تبدیل شده‌اند؛ دارو‌هایی که علاوه بر کمک به کاهش چشمگیر وزن، در درمان شدیابت و بهبود برخی مشکلات قلبی و متابولیک هم کاربرد دارند. اما این به معنای بی‌خطر بودن آنها یا مناسب بودنشان برای همه افراد نیست. مصرف خودسرانه این دارو‌ها می‌تواند عوارضی جدی به دنبال داشته باشد؛ از مشکلات کیسه صفرا گرفته تا از دست دادن بخشی از بینایی و ابتلا به نوع خاصی از سرطان تیروئید.

مراقب عوارض جدی این آمپول‌ها باشید

محمدرضا مهاجری تهرانی، فوق تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه تهران درباره این موضوع مهم می‌گوید: «جدی‌ترین عوارض تزریق آمپول‌های خانواده GLP-۱آسیب دیدن عصب بینایی، التهاب لوزالمعده و یک نوع از سرطان تیروئید است. بقیه عوارض که شایع‌اند، عمدتاً گوارشی هستند؛ مثل تهوع، اسهال، استفراغ و یبوست. این عوارض هم اگر درمان با دوز پایین شروع شود، دوز دارو به‌آرامی افزایش پیدا کند و فرد دستورالعمل‌های مصرف دارو را رعایت کند، معمولا برطرف می‌شوند.»

مهاجری تهرانی می‌گوید: «البته باید بگویم منافع مصرف این دارو‌ها از نظر قلبی‌وعروقی، کاهش خطر سکته‌های قلبی، نارسایی قلبی، آپنه انسدادی خواب، مشکلات کلیوی و کاهش مرگ‌ومیر بسیار بیشتر از خطر این عوارضِ بسیار نادر است و نمی‌توان به خاطر عوارض، مصرف آنها را به طور کلی زیر سوال برد.»

آسیب بینایی فقط در این افراد رخ می‌دهد

این فوق تخصص غدد درباره نابینایی ناشی از تزریق آمپول‌های خانواده GLP-۱توضیح می‌دهد: «این عارضه بسیار نادر است و تقریبا در یک نفر از هر ۱۵ هزار نفر اتفاق می‌افتد.» به گفته دکتر مهاجری تهرانی، «این عارضه عمدتاً در افرادی دیده می‌شود که دچار دیابت کنترل‌نشده هستند، یا فشار خون بالا دارند، سیگاری هستند یا سابقه مشکلات چشمی دارند. اگر همکاران ما بخواهند برای بیماران دیابتی این دارو‌ها را استفاده کنند، حتماً باید بیمار را برای معاینه به چشم‌پزشک ارجاع دهند و مجوز استفاده از دارو را از متخصص چشم بگیرند. اگر فرد دیابتی نباشد، معمولاً نیازی به این بررسی نیست.»

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه تهران به یک نکته مهم در ارتباط با علت آسیب دیدن عصب بینایی براثر تزریق این دارو‌ها اشاره می‌کند: «خود مولکول دارو برای چشم، سمی نیست و افت شدید قند خون است که می‌تواند در بروز این عارضه نقش داشته باشد. توصیه این است که افراد، وزن را خیلی سریع کاهش ندهند یا قند خون را به سرعت پایین نیاورند. البته این وضعیت ممکن است با مصرف دارو‌های دیگر هم اتفاق بیفتد. کلا استفاده از این دارو‌ها باید با احتیاط و زیر نظر پزشک باشد.»

آیا بینایی فرد برای همیشه از دست می‌رود؟

آیا آسیب دیدن بینایی ناشی از تزریق این آمپول‌ها برگشت‌ناپذیر است؟ این فوق تخصص غدد توضیح می‌دهد: «معمولا فرد دچار نابینایی کامل نمی‌شود. بلکه ممکن است بخشی از میدان بینایی فرد از بین برود و فقط نیمی از میدان بینایی خود را داشته باشد.»

به گفته مهاجری، «این عارضه معمولاً در یک چشم ایجاد می‌شود و در آینده ممکن است چشم دیگر را هم درگیر کند.» این متخصص می‌گوید: «ما در ایران هم موارد بسیار نادری از این عارضه را داشته‌ایم. برای همین است که تاکید داریم افراد، خودسرانه اقدام به تهیه دارو از داروخانه و تزریق آن نکنند و حتما با پزشک متخصص مشورت کنند تا قبل از تزریق حتما بررسی‌های لازم درباره آنها انجام شود.»

اگر التهاب لوزالمعده دارید، مراقب باشید

درباره التهاب لوزالمعده یا پانکراتیت هم که گفته می‌شود یکی از عوارض تزریق دارو‌های لاغری است، دکتر مهاجری تهرانی توضیح می‌دهد: «اگر فردی سابقه التهاب لوزالمعده داشته باشد، اما علت آن برطرف شده باشد، می‌تواند از این دارو‌ها استفاده کند. مثلا اگر التهاب لوزالمعده به دلیل وجود سنگ کیسه صفرا ایجاد شده و سنگ خارج شده باشد، امکان استفاده از دارو وجود دارد. اما اگر علت التهاب برطرف نشده باشد، مثلاً فرد به دلیل چربی خون و تری‌گلیسیرید بسیار بالا دچار التهاب لوزالمعده شده باشد و این مشکل برطرف نشده و همچنان ادامه داشته باشد، نمی‌توان از این دارو‌ها برای او استفاده کرد.»

این متخصص غدد اضافه می‌کند: «همچنین افرادی که قبلاً براثر مصرف این دارو‌ها دچار پانکراتیت شده‌اند، دیگر نباید از این دارو‌ها یا دارو‌های مشابه آن استفاده کنند.»

سرطان تیروئید؛ خط قرمز آمپول‌های لاغری

آیا وقتی فرد به متخصص غدد مراجعه می‌کند، تمام این بررسی‌ها انجام می‌شود؟ دکتر مهاجری تهرانی پاسخ می‌دهد: «بله. اگر بیمار دیابت داشته باشد، ما او را برای معاینه به متخصص چشم ارجاع می‌دهیم. درباره سابقه پانکراتیت و سابقه سرطان تیروئید سؤال و بررسی می‌کنیم. البته منظور همه انواع سرطان تیروئید نیست؛ نوع خاصی از آن به نام سرطان مدولاری تیروئید است که اگر خود فرد یا اعضای خانواده‌اش سابقه ابتلا به آن را داشته باشند، نباید از این دارو‌ها استفاده کند. چون تزریق این آمپول‌ها می‌تواند خطر ابتلا به این نوع خاص از سرطان تیروئید را افزایش دهد. البته انواع شایع سرطان تیروئید مشمول این محدودیت نیستند، اما درمورد این نوع خاص که توضیح دادم، مصرف این دارو‌ها ممنوع است.»

این متخصص غدد ادامه می‌دهد: «ما تیروئید فرد مراجعه‌کننده را حتما معاینه می‌کنیم. اگر به وجود گره تیروئیدی مشکوک باشیم، سونوگرافی و در صورت لزوم نمونه‌برداری انجام می‌دهیم و بر اساس نتیجه، اقدامات درمانی لازم را انجام می‌دهیم.»

مهاجری تاکید می‌کند: «درمجموع، استفاده از این دارو‌ها که به آمپول‌های لاغری معروف شده‌اند، ملاحظاتی دارد که رعایت آنها مستلزم تجویز و نظارت پزشک است.»

سنگ کیسه صفرا؛ یکی دیگر از هشدار‌ها

بروز سنگ کیسه صفرا نیز یکی از علائم مرتبط با تزریق دارو‌های لاغری است که از سوی پزشکان مطرح شده است. دکتر مهجاری درباره این عارضه هم توضیح می‌دهد: «وجود سنگ کیسه صفرا به‌خودی‌خود به معنی منع مصرف این دارو‌ها نیست، اما باید علائم هشداردهنده را به بیمار آموزش دهیم. مثلا اگر فرد دچار درد در قسمت بالای شکم شود که به پشتش تیر می‌کشد، یا زردی و یرقان، تهوع و استفراغ شدید پیدا کند، باید بررسی‌های لازم انجام شود. در بعضی موارد، حتی اگر بیمار سنگ کیسه صفرا داشته باشد، ممکن است اول او را برای خارج کردن سنگ ارجاع دهیم و بعد، مصرف این دارو‌ها را شروع کنیم.»

منبع: همشهری آنلاین