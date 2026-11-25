باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرندیه از ورود دستگاه قضایی به پرونده فوت دو کارگر در جریان عملیات حفر چاه آب غیرمجاز در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد و تاکید کرد: مقصران حادثه فوت ۲ کارگر در حفاری چاه غیرمجاز باید پاسخگو باشند.

در پی جان‌باختن ۲ کارگر در جریان عملیات حفر چاه آب که بدون هماهنگی و اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح و با اقدام خودسرانه شماری از اهالی روستا انجام شده بود، محبی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرندیه، با احضار مسئولان و مدیران ذی‌ربط، ابعاد مختلف این حادثه و مسئولیت احتمالی اشخاص و دستگاه‌های مرتبط را مورد بررسی قرار داد.

محبی با ابراز تاسف از وقوع این حادثه و جان‌باختن دو نفر از کارگران اظهار کرد: فوت دو انسان در چنین شرایطی به هیچ عنوان قابل اغماض نیست و نباید این حادثه تنها به‌عنوان یک اتفاق ناگوار تلقی شود.

وی افزود: هر شخص حقیقی یا حقوقی و دستگاهی که در وقوع این حادثه مرتکب قصور، تخلف یا ترک فعل شده باشد، باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد.

دادستان عمومی و انقلاب زرندیه خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با بررسی دقیق ابعاد حادثه، شناسایی مسئولیت اشخاص و پیگیری قصور و ترک فعل‌های احتمالی، اجازه نخواهد داد موضوع فوت این دو کارگر در میان اختلاف مسئولیت‌ها و توجیهات اداری به فراموشی سپرده شود.

وی تاکید کرد: با هرگونه تخلف یا قصور احرازشده، در چارچوب قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.